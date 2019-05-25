В Саратовской области госпитализировано девять человек после ДТП

В результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Саратовской области госпитализировано девять человек.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, в субботу дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Сызрань-Волгоград в районе села Каменка Красноармейского района. По предварительным данным, микроавтобус, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, врезался в фургон с полуприцепом и перевернулся. В салоне микроавтобуса находилось 13 человек.

В областном министерстве здравоохранения сообщили, что девять пассажиров госпитализированы в больницу Камышина Волгоградской области.

Как заявили в ФКУ "Поволжуправтодор", после ДТП на дороге было организовано реверсивное движение.

Дорожники просят водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.