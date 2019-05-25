Где и как будет работать аналоговое телевидение

Телевещание 20 бесплатных федеральных каналов в Пермском крае окончательно перейдет на цифру с 3 июня 2019 года. Одновременно это случится еще в 35 регионах.

Сегодня здесь в небо взмыли воздушные змеи, брендированные логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания. А также прошла "цифровая зарядка" - символ готовности к предстоящему переходу на цифровое телевещание.

Конечно, людей волнует и аналоговое телевидение. И хотя цифровое более современное, качественное по "картинке" и звуку, но в аналоге сегодня работают региональные каналы, к которым люди тоже привыкли.

Как уже сообщала "РГ", в Нижегородской области для них выделят время в "цифровом эфире". В Пермском крае все региональные каналы продолжат вещание в аналоговом формате до конца действия лицензии. Своим путем пошли в Новосибирской области.

Здесь тоже будут "врезки" в федеральные каналы, но не только. "В сельских районах, - рассказал "РГ" редактор новосибирского регионального канала ОТС Дмитрий Иванов, - ОТС продолжит вещать в аналоговом формате. Для этого на территории области оставят работать 72 аналоговых передатчика, из которых 70 обслуживают сами технические специалисты канала и еще два - специалисты Российской телевизионной и радиовещательной сети".

Чтобы жителям районов смотреть ОТС и цифровые каналы мультиплексов одновременно, им необходимо купить цифровую приставку с двумя входами или приобрести так называемый "делитель сигнала". Как этот сделать, журналисты телекомпании подробно рассказывали, также подробно это описано и на сайте телекомпании.

"Что касается программы ОТС составе одного из цифровых каналов, - продолжил Дмитрий Иванов, - то, начиная с ноября 2019 года, будут ежедневные вставки в сетке федерального телеканала ОТР (Общественное телевидение России, девятая кнопка в первом мультиплексе). Для региональных каналов в ОТР зарезервированы три часа утром и два вечером, как раз для программ собственного производства".

Справка "РГ"

Федеральные каналы, которые будут работать только в цифровом формате: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс).

"РенТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).