Льготы - ветеранам, сертификаты - малоимущим

Стартовой площадкой для прощания с аналоговым эфирным вещанием 20 бесплатных федеральных каналов в Иркутске выбрали набережную Ангары возле памятника Александру III. Получилось довольно символично - когда-то российский император подписал рескрипт о строительстве Транссиба, круто изменившего коммуникации в Сибири.

Сегодня практически во всех 36 российских регионах в небо запускают "цифровые" воздушные змеи и шарики. 3 июня здесь будет отключено аналоговое вещание 20 каналов. Это уже третий этап перехода страны на современное, более качественное, вещание. В первые два этапа к "новому эфиру" подключились 28 регионов.

В Иркутске миссию отметить поворотную точку в развитии телекоммуникаций доверили студотрядовцам - народу молодому, активному и легкому на подъем. Переход на "цифру" в регионе начался десять лет назад. В 2012 году сигнал первого мультиплекса принимали уже в пяти городах и поселках. Сегодня сеть состоит из 152 передающих станций и охватывает почти весь регион. Благодаря внедрению новых технологий теперь даже в отдаленных территориях вместо обычных двух-трех телеканалов доступно 20, причем в цифровом качестве.

Правда, 562 поселка области по разным причинам остались вне зоны цифрового вещания. В них проживает 90 тысяч человек или чуть больше трех процентов всего населения региона. Здесь принимать сигнал будут непосредственно со спутника на антенны-"тарелки" "НТВ+", "Триколор ТВ", "Орион Экспресс", "МТС" и других операторов связи, которые работают на местах.

Чтобы выяснить, сколько семей не имеют современных телевизоров, кому нужна помощь в покупке цифрового декодера, а кому и спутникового оборудования, пришлось поработать и местным властям, и соцзащите, и активистам. В городах разъяснения давали через СМИ, приглашали обращаться в местную администрацию, звонить на горячую линию, оставлять заявки. Ну а в селах исследования проводились старым добрым способом - пешком обходили каждый двор, расспрашивали хозяев.

По итогам обследования было выявлено более 22 тысяч семей, нуждающихся в помощи при приобретении цифрового оборудования, и еще примерно 1300 семей - спутникового. Были предусмотрены льготы для ветеранов и инвалидов, сертификаты и денежные выплаты малоимущим. Чтобы торговые сети не поддались соблазну продать более дорогие варианты, областное министерство ЖКХ, транспорта и связи определило минимальные комплекты, которых достаточно для устойчивого приема цифрового сигнала.

Но встала другая проблема. Масса населенных пунктов в Иркутской области находится за сотни километров от райцентров, где можно купить "тарелку" или декодер. А большинство жителей отдаленных поселков - люди небогатые, часто в возрасте. Для них такая поездка - непростое и дорогостоящее событие. Чтобы снять с людей лишние хлопоты, районные власти предложили главам поселений собирать коллективные заявки, и оборудование покупали и отправляли сразу оптом.

Подключать оборудование помогали волонтеры - почти 500 человек во всех районах области помогали пожилым людям установить и настроить новую технику.

В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и после 3 июня продолжит действовать "горячая линия" по вопросам цифрового телевидения - 8-800-100-22-61.