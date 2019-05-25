Новое телевидение придет через девять дней

В Новосибирске "цифровое" утро под девизом "Все будет четко!" началась с зарядки. Область готова к отключению аналогового эфирного вещания 20 бесплатных федеральных каналов, которое произойдет 3 июня еще в 35 регионах. Красочным зрелищем горожанам напомнили об этом событии.

Зарядку для новосибирцев провели известные спортсмены, среди которых были и олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх, и бронзовый призер лондонских олимпийских игр по боксу Михаил Алоян.

Наравне с ними несложные упражнения лихо выполняли и "серебряные" волонтеры, и совсем еще малыши. Последних, впрочем, куда больше впечатлил сам запуск "цифровых" змеев с логотипами телеканалов, гербом региона и эмблемой перехода на новый уровень эфирного вещания в России. С началом обратного отсчета до пуска змеев ветер на площадке у театра оперы и балета как по команде стих, впрочем, все 22 волонтера справились с капризами природы и змеи взмыли вверх.

Новосибирская область готовилась к переходу на цифровое телевещание почти десять лет. Как рассказал "РГ" директор филиала государственной компании "Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) "Сибирский региональный центр" Александр Отцецкий, за это время на территории региона было создано 59 специальных объектов связи. Из них 31 построили, как говорится, с нуля, а остальные - реконструировав уже имеющиеся точки. При этом 609 устаревших передатчиков по всей области будут отключены и демонтированы.

- В итоге, - отметил руководитель филиала РТРС, - удалось подключить к цифровому вещанию территории, на которых проживают 98,5 процентов жителей и превысить установленный федеральной программой минимум в 95 процентов. Оставшиеся полтора процента - это жители удаленных, труднодоступных сел, однако это вовсе не означает, что они потеряют сигнал. Была достигнута договоренность с операторами спутникового телевидения о том, что туда бесплатно будет поставляться спутниковый сигнал.

Отключение аналогового вещания произойдет 3 июня в 11.30 по местному времени. О том, когда это произойдет и что делать владельцам стареньких телевизоров, в Новосибирской области рассказывали не только СМИ и ведомственные интернет-порталы, но и специалисты социальных служб, сотрудники многофункциональных центров на местах. Но главной "продвигающей" силой стали волонтеры.

- Только в Новосибирске больше сотни постоянно активных волонтеров участвуют в подготовке к переходу на "цифру", это не считая ребят, которые подключаются время от времени, - говорит руководитель новосибирского ресурсного центра добровольчества Анна Шубина. - В каждом муниципальном образовании области еще порядка десяти-пятнадцати человек. Мы не только готовы рассказать о том, как будет приниматься сигнал и нужно ли дополнительное оборудование, но и помочь с его подключением нуждающимся людям. Заявки с просьбой оказать такую помощь начали поступать к нам с марта, но поначалу это было 2-3 обращения в неделю. Сейчас пошел вал, в базе около четырехсот еще не обработанных заявок, но к 3 июня мы обязательно обойдем всех.

По словам Анны Шубиной, волонтеры ни в коем случае не советуют, где и какое оборудование можно приобрести, а вот в конфликтных ситуациях с продавцами разбираться приходилось. Порой они сбывают приставки, которые не предназначены для приема цифрового вещания, или же отказываются принимать бракованный товар обратно. В таких случаях молодежь активно помогает пенсионерам и инвалидам - ведь по закону некачественный товар можно вернуть в течение 14 дней.

- Случаются и откровенные мошенники, - рассказывает Анна. - Ходят по домам, предлагают, по сути, перекупить у них приставки, либо не работающие, либо действующие на сим-картах. В таком оборудовании закладывается ежемесячный тариф и суммы немаленькие. Так что лучше обращаться напрямую в магазины, операторам связи, или же в отделения "Почты России". Как показала практика, пенсионеры особенно доверяют последнему варианту.

Как отмечает руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, правительство области четко следит за тем, чтобы бюджетные модели приставок, стоимостью до тысячи рублей, не росли в цене. Каждую неделю на этот счет уходит доклад в федеральный Минпромторг. Запас таких моделей в Новосибирской области сейчас составляет порядка 2,5 тысяч штук, еще около 2 тысяч готова предоставить "Почта России".

- Отдельные категории малоимущих граждан могут рассчитывать на компенсацию вплоть до этой суммы из регионального бюджета. То же самое, кстати, касается и тех, до кого "цифра" не достанет и придется покупать спутниковое оборудование, - подчеркивает чиновник. - В этих, заранее определенных населенных пунктах жители могут рассчитывать на компенсацию в 6 тысяч рублей из расчета: 4, тысячи - стоимость самой тарелки и полторы тысячи - монтаж.

Для того, чтобы подать соответствующую заявку, нужно обратиться в местные отделения социальных выплат.

Всю подробную информацию о переходе на цифровое телевещание новосибирцы могут получить по телефону горячей линии 8-800-220-20-02.