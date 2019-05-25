Тяжелый дрон "Охотник" впервые взлетел

Российский тяжелый ударный стелс-беспилотник С-70 "Охотник" впервые поднялся в воздух. Дрон совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова на несколько метров. Затем аппарат сразу приземлился.

Между тем данные испытания не являются полноценным полетом, передает ТАСС. Тестирование позволяет проверить работу системы управления дроном на этапе старта. Ни одна авиановинка такого класса сразу в воздух не поднимается.

Выполненный по схеме "летающее крыло" с применением стелс-технологий аппарат оказался огромным. Размах крыла "Охотника" 19 метров - почти в полтора раза больше, чем у Су-34. Длина аппарата 14 метров. Взлетная масса порядка 25 тонн, из них 2800 килограммов приходится на вооружение. На малой высоте С-70 будет способен разгоняться до 1,4 тысячи километров в час, а дальность полета составит 5000 километров. Предполагается, что "Охотник" будет работать в паре с Су-57 и наносить удары по его команде.