У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.05.2019,  
05:30

Тяжелый дрон "Охотник" впервые взлетел

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российский тяжелый ударный стелс-беспилотник С-70 "Охотник" впервые поднялся в воздух. Дрон совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова на несколько метров. Затем аппарат сразу приземлился.

Фото: Николай Грищенко/РГ
В Ростове началось производство 100 вертолетов Ми-28НМ для ВКС

Между тем данные испытания не являются полноценным полетом, передает ТАСС. Тестирование позволяет проверить работу системы управления дроном на этапе старта. Ни одна авиановинка такого класса сразу в воздух не поднимается.

Выполненный по схеме "летающее крыло" с применением стелс-технологий аппарат оказался огромным. Размах крыла "Охотника" 19 метров - почти в полтора раза больше, чем у Су-34. Длина аппарата 14 метров. Взлетная масса порядка 25 тонн, из них 2800 килограммов приходится на вооружение. На малой высоте С-70 будет способен разгоняться до 1,4 тысячи километров в час, а дальность полета составит 5000 километров. Предполагается, что "Охотник" будет работать в паре с Су-57 и наносить удары по его команде.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.