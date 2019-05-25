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25.05.2019 11:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Красноярске прошла "цифровая зарядка"

Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)
Уже свыше 22 миллионов рублей выдали небогатым красноярцам на покупку необходимого оборудования, чтобы их телевизоры могли принимать цифровое эфирное вещание 20 федеральных бесплатных каналов. Сейчас в регионе обсуждают, как поддержать жителей отдаленных поселений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На основной территории края к переходу на "цифру", которое произойдет 3 июня, все готово. Сегодня в Красноярске "цифровая зарядка" и выпуск воздушных змеев прошли на острове Татышев. Акцию провела участница Олимпийских игр в Турине и Ванкувере, многократная чемпионка России по сноуборду Светлана Болдыкова. На зарядку пришли несколько сотен участников.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Льготы - ветеранам, сертификаты - малоимущим

- Эта акция приурочена к старту цифрового вещания. Красноярский край давно готовится к этому событию. У нас работает "горячая линия", куда можно позвонить по любому вопросу. Также в крае работает более 600 волонтеров, которые в каждом муниципальном образовании помогают переходить на цифровое телевидение. Большая работа по разъяснению проводится, - рассказал министр цифрового развития края Николай Распопин.

Цифровые приставки в Красноярском крае можно было приобретать в почтовых отделениях и офисах Ростелекома, и, разумеется, в магазинах бытовой техники. Разброс по ценам и моделям самый широкий. Стоимость самых простых - от 1200 рублей. Тем, кто не мог справиться с подключением самостоятельно, помогали волонтеры, которых можно было вызвать по горячей линии.

Малоимущим жителям края и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выдавали материальную помощь для покупки оборудования, необходимого для просмотра цифрового телевидения. Решение о размере матпомощи принимала специальная комиссия. На семью полагалось не больше 10 тысяч рублей.

Фото: Никита Зайков/РГ
Новое телевидение придет через девять дней

Однако Красноярский край оказался не полностью готов к переходу на цифровое вещание. Отставание от необходимых показателей не катастрофическое, но оно есть. Повлияли огромные размеры региона. Главная загвоздка - охват территорий в плане возможности приема цифровых теле и радиоканалов составляет 96,4 процента. Хотя должен составлять 98,8 процентов. Если конкретно, то в 622 населенных пунктах с общим количеством населения около 100 тысяч человек цифровой прием общедоступных телеканалов и радиоканалов остается технически невозможным. В проблемном списке малые населенные пункты, где строительство инфраструктуры цифрового эфирного вещания зачастую признано экономически нецелесообразным.

- Около пяти тысяч домохозяйств останутся без цифрового сигнала. Нужно ставить вопрос о компенсации стоимости приемного оборудования. Цена вопроса - 40-45 миллионов рублей. Чисто экономический подход к решению данных вопросов неприемлем. Ранее удавалось разрабатывать региональные программы, когда компании мобильной связи приходили в малонаселенные деревни, оказывая необходимые услуги, - заявил депутат краевого Заксобрания Владислав Зырянов.

Телефон региональной горячей линии: 8-800-300-64-40.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Переход на цифровое телевидение
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