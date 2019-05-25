Фото: В Ессентуках стартовал масштабный фестиваль фейерверков

В Ессентуках стартовал международный чемпионат пиротехнического искусства PyroFivePeaks 2019. В течение трех дней лучшие команды со всего мира продемонстрируют свое мастерство и раскрасят небо над Кавминводами красочными огнями.

Фестиваль стартовал 24 мая на аэродроме на окраине Ессентуков. В первый день его посетили более 30 тысяч гостей. Всего же организаторы за три дня планируют собрать 60 тысяч человек. Рядом была обустроена парковка на 15 тысяч автомобилей.

В течение всего дня в ожидании фейерверков работала фестивальная площадка на 35 гектаров. Работали фудкорты, сцена, сувенирные торговые точки. В это время три команды из России готовились к выступлению. Во время сумерек в небо поднялись воздушные шары. В этот раз в полет они не отправились, а устроили "ночное свечение" - не отрывая от земли аэростаты, пилоты озаряли их работой горелок. Происходило это под классическую музыку и известные песни. Когда же на аэродромом стало понастоящему темно, был дан старт фестивалю.

- Выступать будут восемь команд в течение трех дней, две вне конкурса. Открыли мероприятие выступления трех команд из России. Отбор участников шел по принципу - самые лучшие команды России и самые лучшие команды мира, - рассказал журналистам представитель организаторов Тимур Кирпач.

У всех конкурсантов было задание представить двухминутную обязательную программу под вальс Арама Хачатуряна, а также 10-минутную произвольную часть. Темой всех выступлений стал театр. При этом, как пояснил Кирпач, для жюри важна синхронность выполнения задуманных планов под музыку, раскрытие пиротехнических изделий и их качество. Есть у фестиваля и просветительская цель. Так организаторы хотят показать, чем салют отличается от фейерверка.

- Салют - это высотный фейерверк, чаще всего он происходит без музыки, просто набор вылетающих шаров разного цвета, с разным эффектом. Фейерверки состоят из двух частей, первый уровень низкий, это могут быть веера, световые пробежки, а задний план - мортиры с шарами разными калибра, - пояснил Тимур Кирпач.

В последний день фестиваля вне конкурса выступит команда из Испании Pirotecnia Igual, которая подготовила пиротехническое шоу на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году и Чемпионате мира по футболу в Бразилии в 2014 году.

- Мы получили приглашение от организаторов, подготовили саундтрек и программу шоу, также были произведены специальные пиротехнические изделия для фестиваля. Будем использовать и классическую российскую музыку, учитывая театральную тему, и испанскую музыку, например, "Кармен", чтобы представить здесь часть Испании. В программе планируем использовать 3-4 тысячи залпов, - рассказал руководитель команды из Испании Pyrotec Igual Хавьер Галан.

Каждая команда выпустит порядка четырех-пяти тысяч залпов. Время выступления - до 15 минут. Всего за первый день было выпущено более 12 тысяч залпов.

По данным организаторов, пиротехнические композиции будут видны не только в Ессентуках, но и в других городах Кавказских Минеральных Вод - высота верхних залпов будет достигать 150 метров. Фестиваль проходит в этом году впервые, он завершится 26 мая.