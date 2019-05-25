В Дагестане произошло два землетрясения силой до 4,4 баллов

В ночь с 24 на 25 мая в Дагестане с интервалом около одного часа произошли два землетрясения. По данным МЧС региона жертв и разрушений нет, но специалисты муниципалитетов проводят обследование объектов и территорий.

Первое сейсмособытие произошло в 01:34. По данным Дагестанского филиала геофизической службы Российской академии наук эпицентр находился в пяти километрах от села Халимбек-аул Буйнакского района, на глубине десять километров. Магнитуда колебаний составила 4,4 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались в Буйнакске, Махачкале и Каспийске.

Второе землетрясение произошло в 02:44. Оно было гораздо слабее предыдущего, но сейсмические приборы зафиксировали колебания земной коры силой 2,3 - 3,5 балла. Эпицентр землетрясения располагался возле Халимбек-аул на глубине один километр. Колебания ощущались лишь в городе Буйнакске.

"Жертв и разрушений нет. Объекты экономики работают в штатном режиме", - сообщили в региональном МЧС.

Кроме того, землетрясение магнитудой в три балла произошло ночью 24 мая в 58 километрах от Тбилисии. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр находился в 15 километрах от города Дманиси и в одном километре от села Мамишлари.