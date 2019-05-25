Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом

В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, девушку доставили в городскую больницу Владикавказа, но по дороге она умерла.

Власти города сообщили, что в результате непогоды и шквального ветра во Владикавказе в субботу упали около 60 деревьев.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды заранее, по данным специалистов 25-27 мая на всей территории Северной Осетии пройдут сильные дожди с градом и ветром до 23 метров в секунду.