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25.05.2019 14:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военные полицейские вернулись из Сирии в Ингушетию

Текст: Ирина Поволоцкая (Магас)

Батальон военной полиции мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) вернулся из Сирии к месту постоянной дислокации в Республику Ингушетию.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По информации пресс-службы ЮВО, около 300 военных полицейских в Сирии охраняли важные объекты группировки российских войск, обеспечивали безопасность мирных жителей и организовывали сопровождение гуманитарных колонн. В Республику они были направлены еще в феврале текущего года.

Торжественный митинг, посвященный прибытию военнослужащих, пройдет 27 мая в станице Троицкая, где всему личному составу батальона вручат ведомственные и государственные награды.

Кстати

С 28 по 30 июня на базе филиала парка "Патриот" в столице Адыгеи - Майкопе пройдет Международный военно-технический форум "Армия-2019", в рамках которого покажут современное вооружение и военную технику ЮВО и технику времен Великой Отечественной войны.

На выставке представят новейшее перспективное вооружение, современную экипировку военнослужащего и стрелковое оружие, в том числе реактивную систему залпового огня "Ураган" и "Град", БТР-80, РЭМ-КЛ, гаубицу Мста-Б и Д-30, зенитную установку, а также танк ИС-3, пушки ЗИС-2 и Д-44.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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