Александр Беглов вступился за социальное кафе "Добродомик"

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил администрации Василеостровского района помочь кафе "Добродомик", где бесплатно кормят обедами пенсионеров, продолжить свою работу. Ранее владельцы заведения заявили, что после серии проверок им выписывают высокие штрафы, и они вынуждены будут закрыться.

Александр Беглов заявил на своей странице "Вконтакте", что кафе закрыто не будет, и врио губернатора Петербурга лично следит за судьбой заведения.

Кафе "Добродомик" открылось на Васильевском острове в 2017-м году и изначально позиционировало себя как обычное предприятие общественного питания. Вскоре владельцы заведения заметили, что многие пожилые граждане, которые заглядывают к ним в кафе, не могут оплатить свой обед.

Владельцы приняли решение кормить таких посетителей бесплатно. Никаких справок не требовали, просто кормили. Вскоре слухи о том, что на Васильевском острове есть кафе, где готовы бесплатно накормить пожилых, распространились по всему городу. В "Добродомик" стали приезжать те, кто стеснен в средствах и не может позволить себе полноценный обед.

Параллельно к администрации заведения стали обращаться владельцы магазинов и продуктовых баз, кто-то предоставлял хорошую скидку, кто-то и вовсе поставлял часть продуктов бесплатно. Появились волонтеры, готовые помочь владельцам заведения приготовить еду или убрать со столов. Многие просто пересылали деньги.

Ежедневно в "Добродомике" бесплатно обедают более 400 человек.

Несколько дней назад владельцы кафе на своей странице в социальных сетях заявили, что в заведение пришли проверяющие из администрации Василеостровского района и обнаружили ряд нарушений: дизайн вывески не соответствовал цвету фасада, на стене неизвестные нарисовали граффити, и оно осталось не закрашенным, вменили в вину то, что официанты ходят без головных уборов. Александра Синяк, владелица кафе, рассказала в своем видеообращении, что общая сумма штрафов по всем выявленным нарушениям составила 700 тысяч рублей.

Плюс ко всему предпринимательнице сообщили, что в ближайшее время к ней могут прийти проверяющие из Роспотребнадзора и других инстанций. Александра Синяк призналась, что в кафе есть одно серьезное нарушение - большая плотность столиков, вместо 25 человек в зале одновременно может находиться до 50 посетителей.

На увеличение плотности столиков администрация кафе пошла специально, когда в "Добродомик" стали приезжать пенсионеры со всего города, владельцы решили, что людям негоже стоять на улице и ждать своей очереди, чтобы пообедать. И как разрешить вопрос с плотностью столиков, Александра Синяк не знает. Она сообщила, что приняла решение закрыть кафе.

В свою очередь в районной администрации заявили, что не требовали полного прекращения работы, речь шла только об устранении нарушений.

Сами посетители кафе крайне недовольны сложившейся ситуацией. Для многих бесплатные обеды стали серьезным подспорьем. Кроме того, для них в "Добродомике" проходили музыкальные вечера, встречи с интересными людьми.

Александр Беглов не раскрыл, как именно город будет помогать социальным предпринимателям, но подчеркнул, что главе администрации Василеостровского района поручено сделать все, чтобы "Добродомик" продолжил свою работу.