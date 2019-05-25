Александр Беглов заявил о выдвижении на выборы губернатора Петербурга

Действующий градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил о том, что будет участвовать в губернаторских выборах. Об этом он сообщил на встрече с жителями Курортного района.

Жители района спросили Александра Беглова о его планах, врио губернатора подтвердил, что будет выдвигать свою кандидатуру.

Выдвижение Александра Беглова было ожидаемым. Так, несколько дней назад к действующему градоначальнику обратились ветераны, жители блокадного Ленинграда и представители общественных организаций с предложением принять участие в выборах.

Также врио губернатора города инициировал ряд реформ, которые позволяют значительно ускорить темпы развития Петербурга. В частности, были решены наиболее острые вопросы с городским бюджетом, сформировано новое правительство, был достигнут ряд договоренностей с федеральным центром по поддержке масштабных инфраструктурных проектов в Северной столице.

Кроме того, в Петербург началась масштабная программа по благоустройству и начаты кардинальные преобразования в социальной сфере, среди них можно ответить внедрение принципов "бережливой поликлиники", повышение оплаты учителям за классное руководство, выкуп социальных объектов.