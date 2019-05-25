В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик

В Колпинском районе Петербурга на реке Ижора во время купания утонул 8-летний мальчик. Второго ребенка удалось спасти.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, на речку пошли четверо детей. Двое из них решили искупаться и начали тонуть. Недалеко находилась аварийная бригада "Петербурггаза", работники услышали крики детей и бросились на помощь.

Одного ребенка смогли вытащить. Сейчас мальчик доставлен в больницу. Второй ребенок погиб. Его тело через час нашли водолазы.

По факту случившегося начата проверка. С детьми и их родителями работают психологи.