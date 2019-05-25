В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ

В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление. Также идет работа по сокращению нормативов на потребление газа и тарифов на электроэнергию. ФАС России поддержала начинания Смольного, об этом заявил глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев на встрече с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.

Игорь Артемьев отметил, что принципы образования тарифов довольно часто вызывают вопросы у ФАС, и бывают случаи, когда поставщики ресурсов даже не рассматривают возможности оптимизации своих расходов, автоматически повышая плату для граждан.

- И вот это первый случай в новейшей истории, в нашей тарифной политике, когда город заставляет компании экономить ресурсы, экономить на своих собственных издержках, - подчеркнул Игорь Артемьев. По оценкам главы ФАС, такая оптимизация позволит компания сэкономить 20-30 процентов средств и заморозить тарифы, а в некоторых случаях даже их снизить.

- Самое главное, что у нас идет политика оптимизации расходов, выявления нецелевых трат, и это должно привести к заморозке тарифов. Также, конечно, конечно, постараемся их снизить, чтобы наши жители заметили это уже в своих платежках, в своих квитанциях, - заявил Александр Беглов.

В Петербурге с 1 июля планируется снизить платежи для всех групп населения. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, за год экономия для граждан составит 1,5 миллиарда рублей.

Также тарифы должны снизиться на электроэнергию и воду, по этим направлениям экономия для петербуржцев оценивается в 1,45 миллиардов рублей в год. Плюс ко всему город инициирует снижение норматива для потребителей газа.

Все эти меры означают, что с 1 июля, когда по всей стране коммунальные платежи вырастут, чтобы покрыть инфляцию, в Петербурге рост будет наименьшим.

Глава ФАС назвал тарифную политику, которая проводится в Петербурге, революционной и предложил другим регионам взять на вооружение опыт Северной столицы.