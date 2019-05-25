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25.05.2019 16:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге спущен на воду атомоход "Урал"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на Балтийском заводе прошла церемония спуска на воду атомного ледокола "Урал". Это третий корабль проекта 22220, в рамках которого строятся самые мощные в мире ледоколы с атомной начинкой, сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Ходовые испытания ледокола "Арктика" начнутся в декабре

Ранее на заводе были спущены на воду ледоколы "Арктика" и "Сибирь". Сейчас они достраиваются. В отличие от других кораблей серии, где суда оборудуют ядерной установкой уже после схода со стапелей, здесь реактор установят заранее.

Для этого на предприятии увеличили спусковой вес ледокола до 19 тысяч тонн. Также к спуску на воду погружены первые три яруса надстройки. По словам судостроителей, эти технические решения сократят затраты на дальнейшую достройку судна.

Достройка на воде - это естественный этап в создании ледоколов такого класса. Длина "Урала" - 173,3 метра, ширина - 34 метра. Корабль будет способен рассекать льды толщиной до 2,8 метров, что позволит ему преодолевать практически любые препятствия на Северном морскому пути. Атомоход сможет проводить торговые суда и участвовать в научных миссиях, а это значит, что навигация по Севморпути может стать круглогодичной.

А благодаря двойной осадке корабль получит возможность заходить и в северные реки.

Сдача "Урала" намечена на 2022 год.

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