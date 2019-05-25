В Севастополе загорелся дельфинарий

Сегодня около 8 часов утра в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю поступило сообщение о пожаре в здании дельфинария. Как сообщили в пресс-службе ведомства, спасатели немедленно выехали на вызов.

- По прибытию первого подразделения было установлено что горит смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария, - сообщили в пресс-службе. - Спасатели сформировали четыре звена ГДЗС и одновременно приступили к тушению пожара, защите смежных помещений и эвакуации материальных ценностей.

Поскольку была угроза распространения пожара на все здание, сотрудники МЧС и дельфинария эвакуировали двух дельфинов в безопасный водоем.

Пожар, охвативший площадь 110 квадратных метров, удалось потушить силами 23 человек и 9 единиц техники. Как отметили в ведомстве, благодаря своевременному реагированию и грамотным слаженным действиям удалось быстро достичь ликвидации пожара и не допустить его распространение на смежные строения. Погибших и пострадавших нет.