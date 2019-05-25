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25.05.2019 22:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи летний курортный сезон открыли масштабным карнавалом

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи более 2,5 тысячи артистов приняли участие в праздничном карнавале в честь открытия летнего курортного сезона. Необычное шествие стартовало у сочинского цирка, а финишировало у Зимнего театра.

Фото: Ольга Максимова
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С утра в городе лил дождь, а потому многие гадали - состоится ли карнавал. Однако уже к началу мероприятия - к 19:30 - небо прояснилось.

В этом году для праздничного действа центральной стала театральная тема. Перед гостями разыграли шекспировский спектакль "Ромео и Джульетта", а одним из самых необычных номеров стало шоу двойников.

- Ежегодно Сочи принимает более шести миллионов туристов, только летом здесь бывает более четырех миллионов гостей. Понятно, что пляжный сезон для нас очень важен, мы всегда к нему тщательно готовимся. Думаю, летом загрузка наших средств размещения будет стопроцентной, - уверен мэр курорта Анатолий Пахомов.

Как выяснилось, для жителей и гостей города подготовлено порядка 200 пляжей, 13 из которых получили престижную международную премию "Голубой флаг".

Для удобства в олимпийской столице вскоре запустят первый информационно-курортный центр. К тому же уже внедряется и специальное мобильное приложение для туристов - так называемый электронный гид по городу. С его помощью, к примеру, можно найти популярные экскурсионные маршруты и узнать всю необходимую информацию о них.

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