В Таганроге загорелся кожевенный завод

В Таганроге спасатели тушат пожар, которому присвоен повышенный ранг. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло на территории действующего кожевенного завода.

В пресс-службе ведомства уточнили, что информация о ЧП поступила на пульт дежурного субботним утром 25 мая в 10.06. По предварительным данным огнем оказалось охвачено около 500 квадратных метров. Пострадавших при этом нет.

Для ликвидации пожара от МЧС были направлены около 30 человек и 9 единиц техники.

С наступлением пожароопасного периода, спасателям приходится выезжать на ликвидацию возгораний практически каждые сутки. Так 23 мая еще один крупный пожар ликвидировали в одном из ресторанов Ростова-на-Дону на улице Левобережной.

Никто из сотрудников и посетителей заведения не пострадал. Но сам ресторан и хозпостройку теперь придется восстанавливать.