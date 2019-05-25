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25.05.2019 11:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Таганроге загорелся кожевенный завод

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

В Таганроге спасатели тушат пожар, которому присвоен повышенный ранг. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло на территории действующего кожевенного завода.

Пожар возник на автосервисе в Новой Москве

В пресс-службе ведомства уточнили, что информация о ЧП поступила на пульт дежурного субботним утром 25 мая в 10.06. По предварительным данным огнем оказалось охвачено около 500 квадратных метров. Пострадавших при этом нет.

Для ликвидации пожара от МЧС были направлены около 30 человек и 9 единиц техники.

С наступлением пожароопасного периода, спасателям приходится выезжать на ликвидацию возгораний практически каждые сутки. Так 23 мая еще один крупный пожар ликвидировали в одном из ресторанов Ростова-на-Дону на улице Левобережной.

Никто из сотрудников и посетителей заведения не пострадал. Но сам ресторан и хозпостройку теперь придется восстанавливать.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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