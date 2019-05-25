Володин предложил распространить программу "Безопасный город" на всю страну

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить на всю Россию программу "Безопасный город", которая позволяет выявлять лиц, находящихся в розыске.

Об этом спикер ГД заявил в ходе Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, который проходит 24-25 мая в Крыму.

Программа позволяет распознавать лица через установленные в местах массового скопления граждан камеры. Таким образом, можно выявлять находящихся в розыске за совершение преступлений.

- Мы инициировали в одном из городов моего избирательного округа эту программу в качестве пилотного проекта, - рассказал Володин, которого цитирует пресс-служба ГД. - Хорошо, если эта программа будет поддержана на федеральном уровне для того, чтобы облегчить работу правоохранительных органов.

По его словам, "государство должно продвигать такие программы, особенно разработанные у нас".

Отметим, что участники заседания в Крыму под председательством Вячеслава Володина обсуждают с экспертами законодательные решения, необходимые для развития цифровой экономики в России. В течение двух дней на мероприятиях в рамках Совета парламентарии знакомятся с опытом и передовыми технологиями ведущих мировых IT-компаний, а также дискутируют на тему повышения доступности цифровых услуг для граждан.

Следующее заседание Совета Володин предложил провести в Сколково. А в конце июня пройдут большие парламентские слушания по развитию цифровой экономики.