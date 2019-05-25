Володин предложил распространить программу "Безопасный город" на всю страну

Новости

В ГД назвали "политическим" решение трибунала по керченскому инциденту 16:46
В Дагестане оценивают ущерб от землетрясения 16:39
В Петербурге спущен на воду атомоход "Урал" 16:30
Названа дата появления в РФ кросс-купе Geely на платформе Volvo 16:28
Россия - Финляндия - онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ по хоккею 16:15
Netflix отказался от биографического фильма о шимпанзе Майкла Джексона 16:10
Политологи оценили шансы Беглова на губернаторских выборах 16:03
Опрос: финал "Игры престолов" удовлетворил большинство зрителей 16:03
Фото: после финала "Игры престолов" "Санса" сменила имидж и постарела 15:55
Названы составы команд на матч Россия - Финляндия 15:50
В Кургане эвакуировали посетителей торговых центров 15:49
Загитова и Медведева пережили землетрясение во время репетиции в Японии 15:41
Опубликовано видео пожара в дельфинарии в Севастополе 15:25
Рене Фазель: Уже давно не видел такой сильной сборной России 15:18
За четыре года Lada Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей 15:00
В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ 14:52
Военные полицейские вернулись из Сирии в Ингушетию 14:45
"Фиолетовую" ветку московского метро откроют раньше срока 14:41
Александр Беглов заявил о выдвижении на выборы губернатора Петербурга 14:25
Еще один Chevrolet дебютирует в России под брендом Ravon 14:23
В Краснодаре мотоциклист сбил женщину и погиб 14:07
Кудрявцева подаст в суд из-за скандала с отставкой вице-канцлера Австрии 13:55
Путин поздравил африканских лидеров с Днем Африки 13:45
В Петербурге избили артиста из труппы "Непредсказуемого предсказателя" 13:38
В парламенте Ирана заявили о готовности страны к войне с США 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
25.05.2019 16:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Володин предложил распространить программу "Безопасный город" на всю страну

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить на всю Россию программу "Безопасный город", которая позволяет выявлять лиц, находящихся в розыске.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Об этом спикер ГД заявил в ходе Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, который проходит 24-25 мая в Крыму.

Володин призвал ускорить принятие законопроектов о цифровой экономике

Программа позволяет распознавать лица через установленные в местах массового скопления граждан камеры. Таким образом, можно выявлять находящихся в розыске за совершение преступлений.

- Мы инициировали в одном из городов моего избирательного округа эту программу в качестве пилотного проекта, - рассказал Володин, которого цитирует пресс-служба ГД. - Хорошо, если эта программа будет поддержана на федеральном уровне для того, чтобы облегчить работу правоохранительных органов.

Похититель холста Куинджи найден благодаря системе "Безопасный город"

По его словам, "государство должно продвигать такие программы, особенно разработанные у нас".

Отметим, что участники заседания в Крыму под председательством Вячеслава Володина обсуждают с экспертами законодательные решения, необходимые для развития цифровой экономики в России. В течение двух дней на мероприятиях в рамках Совета парламентарии знакомятся с опытом и передовыми технологиями ведущих мировых IT-компаний, а также дискутируют на тему повышения доступности цифровых услуг для граждан.

Следующее заседание Совета Володин предложил провести в Сколково. А в конце июня пройдут большие парламентские слушания по развитию цифровой экономики.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Петербурге спущен на воду атомоход "Урал"
В ГД назвали "политическим" решение трибунала по керченскому инциденту
В НАТО приняли новую военную стратегию под антироссийскими лозунгами
МИД исключил обмен Бутиной на американца Уилана
Киев признал зависимость от торговли с Россией