Журналисты Дона открыли "живые приемные"

Ростовские районные газеты и журналы открыли "живые приемные", где жители области могли решить самые различные вопросы по цифровому телевидению и интернету.

Спрос на такие консультации - большой. Ведь регион уж через девять дней прощается с аналоговым эфирным вещанием 20 бесплатных федеральных каналов. Они переходят на "цифру".

В Ростовской области решили, что даже самые грамотные телефонные консультации не заменят живого и общения со специалистом. В сельской местности, где живет около двух миллионов человек, заниматься просвещением населения связисты. А команды волонтеров создавали в училищах и университетах. Студенты по заявкам бабушек и дедушек настраивали цифровые телеприставки.

Еще одной "фишкой" Ростовской области стал прием в сельских районах граждан первыми лицами регионального министерства связи под руководством министра информационных технологий и связи Ростовской области Германа Лопаткина.

Ростовская область - один из 36 регионов, которые 3 июня переводят 20 бесплатных федеральных каналов на цифровой эфир вещания. Впереди - четвертая волна, которая захватит еще 21 регион. Они попрощаются с аналоговым вещанием этих каналов 14 октября. И опыт тех, кто уже прошел этот путь, безусловно, им поможет.

Регион начал готовиться к "цифре" еще в 2012 году. Два года назад в сетке вещания мультиплекса появились региональные вставки программ ГТРК "Дон-ТР". России". Также донской регион вошел в первую пятерку регионов страны, где был запущен второй мультиплекс.

Однако, несмотря на все усилия связистов в Ростовской области 15 населенных пунктов еще находятся вне зоны охвата цифровым сигналом, еще 26 - в зоне частичного приема. Дабы жители этих сел и хуторов не остались без телевидения, регион и компания МТС заключили соглашение: жители населенных пунктов по льготным ценам закупают и ставят спутниковые антенны, а связисты обеспечивают их бесплатным цифровым контентом.

"Все будет четко", - под таким девизом в Ростове-на-Дону прошла сегодня молодежная акция, посвященная переходу региона на цифровое телевещание. Низкая облачность, дождь и штормовое предупреждение не помещали сотням юношей и девушек прийти на площадь Гагарина перед зданием Донского государственного технического университета. Волонтеры совместно запустили в небо 22 воздушных змея с логотипами федеральных телеканалов и символом - "цифровой бабочкой" с надписью "Ростовская область".

"Этот флешмоб стал символом готовности к предстоящему отключению аналоговой трансляции и окончательного перехода страны на современный цифровой стандарт эфирного телевидения", - отметил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

В почтовых отделениях и МФЦ Ростовской области работают консультационные пункты и телефоны горячей линии 8 (863) 268-86-50 и 266-55-05, 8 (800) 220-20-02.