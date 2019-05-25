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25.05.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Почему аборигены Арктики не могут жить без жира щекура

Текст: Елена Мационг
Экстремальные условия жизни в Арктике - морозы под минус 50 градусов, полярные ночь и день, сильные геомагнитные бури - диктуют и особый рацион питания.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Научного центра изучения Арктики на протяжении нескольких лет изучают, как те или иные продукты (мясо оленя, северная рыба, местные ягоды) влияют на здоровье аборигенов. И как организм коренных жителей реагирует, если их заменить на современную, технологически обработанную еду.

Так, в ходе очередного исследования была изучена способность различных пищевых жиров усиливать адаптацию нервной системы к геомагнитным возмущениям в Арктике. И выяснили, что самый эффективный из них жир северной рыбы - щекура.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- У жителей Арктики обострение заболеваний органов кровообращения, снижение работоспособности, ослабление памяти и нарушения сна, чаще всего происходят в период геомагнитных возмущений, - отмечает заместитель директора Научного центра изучения Арктики Андрей Лобанов. - Качественный состав жиров в питании повышает адаптационные возможности нервной системы к геомагнитному фактору, так как липиды определяют функциональное состояние мембраны нейроцита.

Исследование ученые проводили на 105 взрослых самцах крыс линии Вистар. Животные получали стандартные рационы, обогащенные оливковым, льняным, сливочным маслом, жиром щекура, свиным и оленьим жирами. Ежедневно изучалась активность грызунов. Изучение проводилось в период магнитных возмущений. Опыты показали, что активность в группе, получавшей рацион, обогащенный жиром щекура, больше. Фиксировались пройденное расстояние, скорость движения и поисковая активность. Кроме того, у этих животных наблюдался наименьший уровень стресса.

Как отмечает Андрей Лобанов, затем ученые провели исследование с участием здоровых аборигенов Арктики в дни магнитных возмущений. И пришли к выводу: щекур коренные северяне должны есть не менее трех раз в неделю.

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