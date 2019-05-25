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25.05.2019 11:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей

Текст: Анатолий Меньшиков

Региональное челябинское управление СК России проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в затопленном угольном карьере близ Копейска - города-спутника Челябинска.

В Курганской области школьник умер после урока физкультуры

По словам его товарищей, он помогал выбраться из воды ребятам младше его, но сам выплыть уже не смог.

Несчастье произошло 24 мая во второй половине дня. Как выяснили сотрудники МЧС и полиции, на водоем около поселка Бажово приехала на велосипедах группа ребят в возрасте от 10 до 15 лет. Они играли на обрывистом берегу. В один момент несколько из них оказались в холодной воде вместе с обрушившимся грунтом. Спаслись трое.

На карьер прибыли сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона, специализированной пожарно-спасательной части, государственной инспекции по маломерным судам, полицейские, медики, психологи. Поиски 13-летнего мальчика водолазы вели почти до полночи. Тело обнаружить не удалось. Здесь прежде были угольные выработки, местами до дна многие десятки метров.

Поисковая операция продолжается.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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