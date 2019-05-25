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25.05.2019 16:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Телевизионные сериалы придут из космоса

Текст: Наталья Граф, Татьяна Кузнецова, Елена Мационг, Марина Ледяева
Чуть больше недели осталось до перехода на цифровое вещание 20 федеральных в 36 регионах России. Сегодня здесь запускали небо воздушных змеев с логотипами телеканалов и "цифровой бабочкой". Флэшмобом и "цифровой зарядкой" напомнили, что аналоговое вещание отключат 3 июня. И еще есть время проверить готовность своих телевизоров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Алтайском крае, чтобы перевести на "цифру" всех жителей региона, почти половина которых проживают в сельской местности, за последние семь лет построили 200 передающих станций. В результате сигнал цифрового ТВ стал доступен для 97,7 процента населения.

Фото: iStock
Где и как будет работать аналоговое телевидение

Но в 248 отдаленных сел и поселков возникли сложности с передачей наземного сигнала. "В этих населенных пунктах проживает почти 53 тысячи человек, - пояснил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. - Чтобы обеспечить им бесплатный просмотр 20 общероссийских каналов, мы заключили соглашения с тремя операторами спутникового телевидения". Жители этих сел смогут приобрести спутниковое оборудование и смотреть программы двух мультиплексов без платы. малообеспеченным компенсируют затраты на спутниковые тарелки - до 4500 рублей.

В Омской области "цифра" недоступна пока в 22 населенных пунктов. Жителям этих сёл и деревень тоже полагаются компенсации за приобретение спутниковых антенн.

Вне зоны приема "цифры" оказались и труднодоступные, отдаленные уголки Архангельской области - всего 281 населенный пункт, в которых проживает более 16 тысяч человек. Жители двух таких деревень - Нюхча и Занюхча в Пинежском районе - в начале весны обратились в редакцию "РГ": они переживали, что после 3 июня останутся совсем без телевидения. Однако в областном министерстве связи заверили, что во всех таких населенных пунктах организовано бесплатное спутниковое цифровое вещание государственных телеканалов, входящих в два мультиплекса. Абонентская плата взиматься не будет. Заказать "тарелки" можно в местных администрациях, где назначили ответственных за это важное дело, или на почте. В деревнях и селах проводят подомовые обходы и собирают коллективные заявки.

По данным департамента информационных технологий и цифрового развития Югры, почти 99 процентов жителей округа уже смотрят "цифру". "Скоро и остальные перейдут на новый формат, останутся те, кто либо времени не нашел, чтобы купить приставку, либо уезжал за пределы региона", - отмечает руководитель ведомства Павел Ципорин.

По его словам, в округе осталось 42 населенных пункта вне охвата цифровым сигналом. Но больше 90 процентов жителей в них имеют спутниковое оборудование, остаются те, кто выехал на выпас оленей. И еще около 30 домов, где все еще смотрят аналоговое ТВ или вообще не хотят смотреть телевизор.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад УрФО ХМАО СФО Омская область СФО Алтайский край СЗФО Архангельская область Переход на цифровое телевидение
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