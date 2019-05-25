В школах Екатеринбурга введут преподавание китайского языка

Новости

США продадут оружие арабским странам вопреки решению конгресса 06:22
В Комсомольске-на-Амуре судостроители начали уникальную операцию 05:37
Тяжелый дрон "Охотник" впервые взлетел 05:30
Сирийские военные ликвидировали 350 террористов в провинции Хама 04:32
Несколько авиарейсов отменили на Бали из-за активности вулкана 03:53
У сахалинских медведей выявили опасную для человека болезнь 03:30
Около 30 заключенных погибли из-за беспорядков в изоляторе в Венесуэле 03:04
Трамп обвинил Украину в причастности к расследованиям против него 02:23
Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара 01:50
Нобелевский лауреат Гелл-Манн скончался в США 00:33
"Монако" с Головиным сохранил прописку в высшем дивизионе 00:19
Канада - Чехия - онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ по хоккею 00:10
Россия - Финляндия - онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ по хоккею 00:05
Дочь Алсу отказалась участвовать в спецвыпуске программы "Голос. Дети" 24.05.2019
Сирийские военные уничтожили в провинции Хама 350 боевиков 24.05.2019
Посольство РФ: Среди пострадавших при взрыве в Лионе россиян нет 24.05.2019
Мутко: На жилье для льготников понадобится 800 млрд рублей 24.05.2019
Вместо Нетребко на Дворцовой площади споют Абдразаков и Джиоева 24.05.2019
Виновник взрыва в Лионе установлен 24.05.2019
В Дагестане депутат арестован по делу об участии в преступном сообществе 24.05.2019
Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе 24.05.2019
Во французском Лионе прогремел взрыв: восемь пострадавших 24.05.2019
Всего семь минут: врач рассказал о причине заболевания раком 24.05.2019
Фрегат "Адмирал Горшков" обнаружил подлодки "врага" у Гавайев 24.05.2019
Голландский политик подверг сомнению выводы следствия по делу MH17 24.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
25.05.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В школах Екатеринбурга введут преподавание китайского языка

Текст: Ксения Дубичева
Уже через год впервые на Урале в программе общеобразовательных школ Екатеринбурга появится новый предмет - китайский язык.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

- Городское управление образования и генконсульство КНР открывают ресурсный центр китайского языка при 110-м лицее. Он позволит плавно перейти к преподаванию китайского в школах, - сообщила "РГ" директор Института Конфуция УрФУ Мария Гузикова. - Я думаю, что следующий учебный год будет подготовительным, а через год у екатеринбургских школьников появятся новые уроки - китайского языка. При этом Институт и Школа Конфуция будут помогать методически и готовить преподавателей.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Гуанчжоу и Новосибирск свяжет прямой авиарейс

Спрос на язык Поднебесной растет. В Свердловской области семь выпускников этого года выбрали китайский язык для сдачи ЕГЭ, - они стали первыми, так как перечень "экзаменационных" языков расширен только в этом году, и китайский стал пятым. Несмотря на это, отмечают в министерстве образования Свердловской области, он уже обогнал по популярности испанский, ЕГЭ по которому ежегодно сдают не больше двух человек на весь регион (около сотни выбирает французский, 300-400 выпускников сдают немецкий, а около полутора тысяч - самый популярный, английский).

Как рассказала Елена - одна из семерых "первопроходцев" - на изучение китайского ее подвигла мама, которая советовала не останавливаться на освоенном в общеобразовательной школе английском, а идти дальше.

- Говорила, может, посмотришь на Восток? Я посмотрела на Китай и решила попробовать, четыре года занималась в Школе Конфуция, - рассказывает Елена. - И нисколько не пожалела. Китай сегодня - политический и экономический партнер России. Для русских студентов в Китае предусмотрено очень много грантов, соответственно, можно выбрать любой город - Шанхай, Гуанчжоу или Пекин. Быть первопроходцем по китайскому абсолютно не сложно: с изучением китайского языка я, возможно, больше уверена в своих силах, потому что сам язык предполагает спокойствие и сдержанность.

Таких, как Елена, увлеченных Востоком выпускников, в этом году пятеро в Екатеринбурге и еще одна - в соседней Сысерти.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Глава Рособрнадзора ответил на самые острые вопросы о ЕГЭ

- Несмотря на то, что в школьных учебных планах нет такой учебной дисциплины и все они осваивают этот иностранный язык индивидуально, они решили сдавать этот экзамен, - отмечает Татьяна Умнова, начальник отдела итоговой аттестации министерства образования Свердловской области.

- В странах Востока как хороший дипломат, так и торговый представитель должен свободно говорить не только на английском, но и на китайском. Потому возможность сдать ЕГЭ по китайскому - большой "плюс", - считает директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк.

"Китайская грамота" сдается по общей модели с письменной и устной частью, затем экзаменационные материалы, в том числе и аудиофайлы, загружаются в федеральную информсистему.

Овладевших языком выпускников, уверены эксперты, ждут блестящие перспективы и высокий рейтинг на рынке труда.

- С увеличением объема торгового оборота с Китаем растет и языковая потребность, китайский становится языком международного общения. Так, на Урале требуются специалисты, помогающие вести переговоры с китайскими партнерами, с таможней и логистическими компаниями. Еще одна актуальная тема - пуск и наладка оборудования: допустим, полиграфический станок приобретают в Китае по щадящей цене, приглашают наладчика - и здесь не обойтись без специалиста по техническому переводу, - объясняет филолог Ирина Соколкина.

Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Отношения России и Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Тяжелый дрон "Охотник" впервые взлетел
Трамп обвинил Украину в причастности к расследованиям против него
Посольство РФ: Среди пострадавших при взрыве в Лионе россиян нет
Дочь Алсу отказалась участвовать в спецвыпуске программы "Голос. Дети"
Песков заявил о системной борьбе с коррупцией