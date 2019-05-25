В школах Екатеринбурга введут преподавание китайского языка

Уже через год впервые на Урале в программе общеобразовательных школ Екатеринбурга появится новый предмет - китайский язык.

- Городское управление образования и генконсульство КНР открывают ресурсный центр китайского языка при 110-м лицее. Он позволит плавно перейти к преподаванию китайского в школах, - сообщила "РГ" директор Института Конфуция УрФУ Мария Гузикова. - Я думаю, что следующий учебный год будет подготовительным, а через год у екатеринбургских школьников появятся новые уроки - китайского языка. При этом Институт и Школа Конфуция будут помогать методически и готовить преподавателей.

Спрос на язык Поднебесной растет. В Свердловской области семь выпускников этого года выбрали китайский язык для сдачи ЕГЭ, - они стали первыми, так как перечень "экзаменационных" языков расширен только в этом году, и китайский стал пятым. Несмотря на это, отмечают в министерстве образования Свердловской области, он уже обогнал по популярности испанский, ЕГЭ по которому ежегодно сдают не больше двух человек на весь регион (около сотни выбирает французский, 300-400 выпускников сдают немецкий, а около полутора тысяч - самый популярный, английский).

Как рассказала Елена - одна из семерых "первопроходцев" - на изучение китайского ее подвигла мама, которая советовала не останавливаться на освоенном в общеобразовательной школе английском, а идти дальше.

- Говорила, может, посмотришь на Восток? Я посмотрела на Китай и решила попробовать, четыре года занималась в Школе Конфуция, - рассказывает Елена. - И нисколько не пожалела. Китай сегодня - политический и экономический партнер России. Для русских студентов в Китае предусмотрено очень много грантов, соответственно, можно выбрать любой город - Шанхай, Гуанчжоу или Пекин. Быть первопроходцем по китайскому абсолютно не сложно: с изучением китайского языка я, возможно, больше уверена в своих силах, потому что сам язык предполагает спокойствие и сдержанность.

Таких, как Елена, увлеченных Востоком выпускников, в этом году пятеро в Екатеринбурге и еще одна - в соседней Сысерти.

- Несмотря на то, что в школьных учебных планах нет такой учебной дисциплины и все они осваивают этот иностранный язык индивидуально, они решили сдавать этот экзамен, - отмечает Татьяна Умнова, начальник отдела итоговой аттестации министерства образования Свердловской области.

- В странах Востока как хороший дипломат, так и торговый представитель должен свободно говорить не только на английском, но и на китайском. Потому возможность сдать ЕГЭ по китайскому - большой "плюс", - считает директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк.

"Китайская грамота" сдается по общей модели с письменной и устной частью, затем экзаменационные материалы, в том числе и аудиофайлы, загружаются в федеральную информсистему.

Овладевших языком выпускников, уверены эксперты, ждут блестящие перспективы и высокий рейтинг на рынке труда.

- С увеличением объема торгового оборота с Китаем растет и языковая потребность, китайский становится языком международного общения. Так, на Урале требуются специалисты, помогающие вести переговоры с китайскими партнерами, с таможней и логистическими компаниями. Еще одна актуальная тема - пуск и наладка оборудования: допустим, полиграфический станок приобретают в Китае по щадящей цене, приглашают наладчика - и здесь не обойтись без специалиста по техническому переводу, - объясняет филолог Ирина Соколкина.