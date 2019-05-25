Рене Фазель: Уже давно не видел такой сильной сборной России

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился своими ожиданиями от полуфинала чемпионата мира между сборными России и Финляндии. Игра состоится в Братиславе и начнется в 16:15 по московскому времени.

Господин Фазель, что ожидаете от матча Россия - Финляндия?

Рене Фазель: Знаю, что Россия не очень хотела играть с Финляндией. Это сосед, очень хорошая команда. Любопытно, что в ее составе всего два игрока из НХЛ. Будет очень интересные матч. Но должен сказать, что здесь, в Братиславе я увидел действительно очень сильную сборную России. Уже давно я не видел у вас такой хорошей команды - быстрой, техничной. Дело не только в именах. Имена не всегда составляют хорошую команду. Но Россия играет как команда, у нее очень сильный вратарь, хороший тренерский штаб. Однако тем и хорош спорт, что ты никогда не знаешь, чем закончится матч.

Россия - фаворит этого полуфинала?

Рене Фазель: Да. На бумаге, когда ты смотришь на имена игроков. У России 16 человек из НХЛ, у Финляндии лишь двое. Но в конце концов не все решают деньги. И я с большим интересом жду этого матча. Посмотрим. У Швеции был 21 игрок из НХЛ, и они проиграли финнам.