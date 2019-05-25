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25.05.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Россиянам открыли безвизовый въезд еще в одну страну

Текст: Евгений Гайва

Россияне смогут с 25 мая въезжать без визы в Коста-Рику. Вступает в силу соглашение об условиях отказа от визовых формальностей, которое наши страны подписали в прошлом году. 

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Теперь гражданам России для поездки в Коста-Рику достаточно иметь действительный заграничный паспорт. Въезжать в это государство в Центральной Америке можно неоднократно без виз на период до 90 календарных дней. Также без виз можно проезжать транзитом.
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Виза потребуется, если кто-то захочет задержаться в Коста-Рике больше, чем на три месяца или заняться трудовой либо коммерческой деятельностью. Коста-Рика в число популярных у россиян туристских направлений не входит. Например, в прошлом году в этой стране, по данным пограничной службы, побывало всего 50 наших соотечественников. Однако с введением безвизового режима турпоток может сразу вырасти на 20-30 процентов, считают эксперты.

Всего, по состоянию на 26 марта россияне имеют возможность безвизового въезда в 118 стран мира, рассказала "РГ" пресс-секретарь компании Henley & Partners, Россия и СНГ Полина Кулешова. Компания составляет ежеквартальный Индекса паспортов мира, который учитывает количество стран, доступных для безвизового въезда гражданам различных стран.

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Сейчас Россия располагается на 47 строчке мирового рейтинга. С открытием безвизового въезда в Коста-Рику может улучшить свои позиции. Въезжать без визы россияне могут, например, в такие азиатские страны, как Таиланд, Малайзия, Мальдивы, Вьетнам, Монголия, Индонезия. В Европе безвизовый режим действует для россиян в Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. Также без визы граждане России могут въезжать во многие африканские страны, включая, Египет, Марокко, Тунис, Танзанию, Кению, ЮАР. В Турцию, Израиль, Ливан, Катар, ОАЭ на Ближнем Востоке, на острова Фиджи, в Микронезию в Океании, на Кубу, в Ямайку, Доминикану в Карибском бассейне. И во многие страны Латинской Америки, в том числе в Аргентину, Чили, Бразилию, Колумбию, Уругвай, Парагвай, Венесуэлу. При этом самой большой популярностью у россиян из стран дальнего зарубежья пользуются Турция, Финляндия и Китай.

Экономика Туризм В мире Северная и Центральная Америка Коста-Рика
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