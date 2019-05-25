Потенциально опасный астероид сблизится с Землей в ночь на 26 мая

В ночь на воскресенье 26 мая над Землей пролетит двойной астероид - основное тело и его спутник. NASA классифицирует его как потенциальную опасность.

Двойной, или бинарный астероид, нельзя увидеть невооруженным глазом: он пролетит над Землей в 02:05 по московскому времени со скоростью 22 километра в секунду на расстоянии 5,2 миллиона километров. Это примерно в 13 раз больше расстояния между Землей и Луной. Астероид, названный 66391 (1999 KW4), в диаметре 1,3 километра, летит со своим 450-метровым спутником. Отсюда и название - двойной астероид.

Эксперты, проанализировав траекторию движения астероидов, исключают их столкновения с Землей в ближайшие 1000 лет. Тем не менее, NASA классифицирует двойной астероид как потенциальную опасность: из-за своей высокой скорости вращения 66391 (1999 KW4) очень нестабилен в своем движении.

Каждые 16 часов спутник этого астероида вращается вокруг основного объекта. Следовательно, есть вероятность, что он может разбиться на глыбы. В этом случае 66391 (1999 KW4) будет представлять угрозу для Земли: столкновение теоретически возможно.

То, что объекты из космоса приближаются к нашей планете, не редкость. Некоторые объекты приближаются к Земле несколько раз в месяц. Всего известно около 20 000 околоземных объектов. С 860 из них существует небольшой риск того, что они могут в конечном итоге столкнуться с Землей.

В следующий раз астероид 66391 (1999 KW4) приблизится к нашей планете в 2036 году.