Сирийская армия уничтожила ракетные установки боевиков

Сирийская армия ответным артиллерийским огнем уничтожила ракетные установки террористов на севере провинции Хама, сообщают военные источники.

По данным сирийской правительственной армии, радикалы концентрируют силы в районе поселения Кафр-Набуда. В этой связи на направлении возможного удара укрепляются позиции.

Террористы предприняли за последние дни более трех попыток атаковать правительственные войска на севере Хамы. При нападении использовались танки, бронетехника и реактивные системы залпового огня. Все атаки были успешно отражены. По некоторым оценкам, сирийская армия взяла под контроль около 80 процентов территории провинции.