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25.05.2019 21:05
Рубрика: В мире

Сирийская армия уничтожила ракетные установки боевиков

Текст: Александр Саможнев

Сирийская армия ответным артиллерийским огнем уничтожила ракетные установки террористов на севере провинции Хама, сообщают военные источники.

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По данным сирийской правительственной армии, радикалы концентрируют силы в районе поселения Кафр-Набуда. В этой связи на направлении возможного удара укрепляются позиции.

Террористы предприняли за последние дни более трех попыток атаковать правительственные войска на севере Хамы. При нападении использовались танки, бронетехника и реактивные системы залпового огня. Все атаки были успешно отражены. По некоторым оценкам, сирийская армия взяла под контроль около 80 процентов территории провинции.

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