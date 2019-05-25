Сирийские военные ликвидировали 350 террористов в провинции Хама

Сирийская армия за трое суток ликвидировала 350 террористов и пять их танков. Операция прошла в юго-западной зоне Идлиба в провинции Хама.

Правительственные войска отразили атаки незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Кафр-Нбуда и Хуайз.

Всего на юго-запад Идлибской зоны деэскалации прибыло свыше 800 боевиков, информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Получены сведения о подготовке терактов с использованием минированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск. Террористы также намерены использовать отравляющие вещества против мирного населения.