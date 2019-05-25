США продадут оружие арабским странам вопреки решению конгресса

США завершили нескольких десятков замороженных ранее сделок по поставке оружия арабским странам. Саудовская Аравия, ОАЭ и Иордания получат американское оружие на 8,1 миллиарда долларов в целях "укрепления стабильности" на Ближнем Востоке.

Данное распоряжение отдал госсекретарь США Майк Помпео без одобрения конгресса. Он намерен ввести чрезвычайное положение, чтобы не дать конгрессменам заблокировать сделки. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил поддержать ближневосточных партнеров под предлогом угрозы со стороны Ирана, передает РИА Новости. Законодатели высказали свое возмущение таким шагом.

Среди предметов сделок - разведывательное оборудование, боеприпасы и "другое снаряжение".