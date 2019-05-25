Суд заблокировал Трампу 1 млрд долларов на строительство стены с Мексикой

Окружной суд Северной Калифорнии заблокировал президенту Дональду Трампу финансирование строительства стены на границе с Мексикой в размере 1 миллиарда долларов. Средства должны быть получены по линии министерства обороны в рамках национального плана чрезвычайной ситуации, сообщает газета USA Today.

Кроме того, администрация не может также строить заградительный барьер в районе населенных пунктов Юма в Аризоне и Эль-Пасо в Техасе. Вместе с тем, судья Хэйвуд Гиллиам-младший разрешил президенту изыскивать средства на стену из других источников.

Напомним, в феврале Конгресс не разрешил администрации США выделять средства в размере 5,7 миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой. В этой связи Трамп объявил чрезвычайное положение, позволяющее обеспечить финансирование проекта.