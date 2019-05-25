Новости

Около 30 заключенных погибли из-за беспорядков в изоляторе в Венесуэле 03:04
Трамп обвинил Украину в причастности к расследованиям против него 02:23
Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара 01:50
Нобелевский лауреат Гелл-Манн скончался в США 00:33
"Монако" с Головиным сохранил прописку в высшем дивизионе 00:19
Канада - Чехия - онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ по хоккею 00:10
Россия - Финляндия - онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ по хоккею 00:05
Дочь Алсу отказалась участвовать в спецвыпуске программы "Голос. Дети" 24.05.2019
Сирийские военные уничтожили в провинции Хама 350 боевиков 24.05.2019
Посольство РФ: Среди пострадавших при взрыве в Лионе россиян нет 24.05.2019
Мутко: На жилье для льготников понадобится 800 млрд рублей 24.05.2019
Вместо Нетребко на Дворцовой площади споют Абдразаков и Джиоева 24.05.2019
Виновник взрыва в Лионе установлен 24.05.2019
В Дагестане депутат арестован по делу об участии в преступном сообществе 24.05.2019
Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе 24.05.2019
Во французском Лионе прогремел взрыв: восемь пострадавших 24.05.2019
Всего семь минут: врач рассказал о причине заболевания раком 24.05.2019
Фрегат "Адмирал Горшков" обнаружил подлодки "врага" у Гавайев 24.05.2019
Голландский политик подверг сомнению выводы следствия по делу MH17 24.05.2019
Диалог премьеров Союзного государства продолжится в июне 24.05.2019
В Псковской области захотели построить "Диснейленд" по сказкам Пушкина 24.05.2019
Чем удивит зрителей зрелищное шоу на открытии II Европейских игр 24.05.2019
Вышел иллюстрированный справочник по всем смертям "Игры престолов" 24.05.2019
Звонок о минировании дома родителей Зеленского расследуют как теракт 24.05.2019
В Чечне начали принимать заявки на участие в детской регате 24.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
25.05.2019 02:23
Рубрика: В мире

Трамп обвинил Украину в причастности к расследованиям против него

Президент США Дональд Трамп порекомендовал генеральному прокурору Уильяму Барру изучить причастность Украины к инициации расследования против него. Также под подозрения американского лидера попали Британия и Австралия.

В частности, хозяин Белого дома призвал генпрокурора обратить внимание на фабрикацию некоторых материалов при расследовании дела о слежке за кандидатами в президенты в 2016 году. Накануне Трамп наделил генпрокурора США Уильяма Барра правом рассекретить информацию об обстоятельствах данного расследования.

Трамп сравнил с камнем экс-госсекретаря США

Глава Соединенных Штатов назвал начатые в отношении него разбирательства "попыткой государственного переворота или попыткой свалить президента", передает ТАСС.

Трамп ранее заявил о том, что администрация экс-президента Барака Обамы следила за ним и его окружением, в частности, прослушивала телефоны.

Напомним, специальный прокурор США Мюллер, который возглавлял инициированное в Штатах расследование, не сумел найти никаких доказательств "сговора", который якобы существовал между Москвой и хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Сам американский лидер оценивал происходящую шумиху вокруг этого надуманного дела как "охоту на ведьм".

В мире США В мире экс-СССР Украина Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ: Среди пострадавших при взрыве в Лионе россиян нет
Песков заявил о системной борьбе с коррупцией
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 25 мая
Кремль назвал условия проведения "нормандского саммита"
МВФ спрогнозировал сохранение темпов роста российской экономики