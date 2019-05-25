Трамп обвинил Украину в причастности к расследованиям против него

Президент США Дональд Трамп порекомендовал генеральному прокурору Уильяму Барру изучить причастность Украины к инициации расследования против него. Также под подозрения американского лидера попали Британия и Австралия.

В частности, хозяин Белого дома призвал генпрокурора обратить внимание на фабрикацию некоторых материалов при расследовании дела о слежке за кандидатами в президенты в 2016 году. Накануне Трамп наделил генпрокурора США Уильяма Барра правом рассекретить информацию об обстоятельствах данного расследования.

Глава Соединенных Штатов назвал начатые в отношении него разбирательства "попыткой государственного переворота или попыткой свалить президента", передает ТАСС.

Трамп ранее заявил о том, что администрация экс-президента Барака Обамы следила за ним и его окружением, в частности, прослушивала телефоны.

Напомним, специальный прокурор США Мюллер, который возглавлял инициированное в Штатах расследование, не сумел найти никаких доказательств "сговора", который якобы существовал между Москвой и хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Сам американский лидер оценивал происходящую шумиху вокруг этого надуманного дела как "охоту на ведьм".