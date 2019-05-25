В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1. Угроза цунами не объявлялась. Сообщения о пострадавших не поступали.

Подземные толчки были зафиксированы в 15-20 по местному времени, передает телерадиокомпания NHK. Наиболее сильная сейсмическая активность наблюдалась в префектуре Тиба, недалеко от столичного Токио. Очаг землетрясения располагался на глубине сорока километров в южной части указанного региона.