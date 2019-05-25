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25.05.2019 12:26
Рубрика: В мире

В НАТО приняли новую военную стратегию под антироссийскими лозунгами

Текст: Игорь Дунаевский

Эксперты Североатлантического альянса (НАТО) приняли новую военную стратегию, при разработке которой исходили из нагнетаемого США и их союзниками тезиса о "российской угрозе", в том числе с точки зрения применения ядерного оружия. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Welt am Sonntag.

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Столтенберг утверждает, что целью этого документа является обеспечение "стабильности и обороноспособности" с учетом новых вызовов. Среди таких вызовов генсек НАТО назвал возможность ядерного нападения со стороны России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что российская концепция применения ядерного оружия не предусматривает применения превентивного удара. А официальный представитель МИД Мария Захарова недавно указала, что российская доктрина направлена на "недопущение ядерного военного конфликта".

США последовательно нагнетают ситуацию вокруг видящейся им угрозы применения нестратегического ядерного оружия Россией в Европе, используя это как предлог для поддержания антироссийских настроений, наращивания военного присутствия НАТО у границ РФ, модернизации собственных арсеналов, а также невыполнения своих международных обязательств в области ядерного нераспространения.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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При этом сами США шаг за шагом предпринимают действия, которые по оценке многих экспертов ведут к растущей угрозе ядерного конфликта. Напомним, в начале года администрация Дональда Трампа приняла решение о выходе из одного из ключевых соглашений в этой сфере - Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Пока американская сторона не имеет четкой позиции и по продлению другого знакового документа - Договора СНВ-III о сокращении стратегических наступательных вооружений, хотя в Москве однозначно дали понять, что заинтересованы в его продлении на 5 лет. Наконец, США в своих военных документах не отказываются от идеи упреждающего удара, считая это элементом сдерживания.

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