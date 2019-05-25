Загитова и Медведева пережили землетрясение во время репетиции в Японии

Во время шоу с участием Алины Загитовой и Евгении Медведевой в Японии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,1.

Напомним: российские фигуристки принимают участие в японском шоу, которое проходит в центральной префектуре Тиба к востоку то столицы Токио. Эпицентр подземных толчков находился в южной части полуострова Босо. Очаг залегал на глубине около 40 километров.

Здоровью спортсменов и зрителей представления ничего не угрожает. Медведева даже пошутила, что землетрясение вызвало ее выступление. В Instagram россиянки появилось видео инцидента, хотя сам момент землетрясение в кадр не попал.