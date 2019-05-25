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25.05.2019 15:41
Рубрика: Спорт

Загитова и Медведева пережили землетрясение во время репетиции в Японии

Текст: Артур Нанян

Во время шоу с участием Алины Загитовой и Евгении Медведевой в Японии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,1.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Напомним: российские фигуристки принимают участие в японском шоу, которое проходит в центральной префектуре Тиба к востоку то столицы Токио. Эпицентр подземных толчков находился в южной части полуострова Босо. Очаг залегал на глубине около 40 километров.

Здоровью спортсменов и зрителей представления ничего не угрожает. Медведева даже пошутила, что землетрясение вызвало ее выступление. В Instagram россиянки появилось видео инцидента, хотя сам момент землетрясение в кадр не попал.

Спорт Фигурное катание В мире Восточная Азия Япония
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