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25.05.2019 18:33
Рубрика: В мире

Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде

Текст: Юрий Сизов

Проект межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран Содружества на ближайшее десятилетие включен в повестку дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Оно, информирует БЕЛТА со ссылкой на источники в Исполкоме международной структуры, состоится в Ашхабаде в последний майский день.

Фото: iStock
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Главы делегаций 31 мая, предположительно, в узком формате обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия и наметят дату и место очередной встречи. А на заседании в широком формате будет обсуждено, в том числе, и соглашение о взаимодействии таможенных органов СНГ в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

Принятие данного документа, полагают эксперты, позволит обеспечить динамичное развитие таможенного сотрудничества, а, кроме того, создаст правовые основания для обмена между ними эксклюзивной информацией. Ее использование в системах управления рисками, по мнению специалистов СНГ, обеспечит "надлежащий уровень защиты прав на объекты интеллектуальной собственности во взаимной торговле стран СНГ".
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Кроме того, пояснили в Исполкоме, планируется подписать прошедшие внутригосударственное согласование документы, регламентирующие расширение сотрудничества государств в области торговли, таможенного оформления и контроля товаров, их транзита через территории стран Содружества, а также в сфере фундаментальных исследований и музейного дела.

Ожидается, что главами правительств будет принято решение и о назначении первого замруководителя Антитеррористического центра стран СНГ, сообщает агентство.

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