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25.05.2019 18:56
Рубрика: В мире

Зеленский все еще продолжает войну в Донбассе

Текст: Александр Саможнев

Команда президента Владимира Зеленского до сих пор не приступила к урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Наблюдательная миссия ОБСЕ (СММ) зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии на линии разграничения в Донбассе.

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В отчете СММ говорится, что за минувшие сутки зарегистрировано больше обстрелов в Донецкой области и меньше - в Луганской. В общей сложности регион Донецка обстреливался 185 раз. Особенно сложная ситуация создалась в районе населенного пункта Горловка, находящегося под контролем ополченцев. Администрация города не имела возможности проводить ремонт разрушенной инфраструктуры. В Луганской области наблюдатели отметили существенное снижение противостояния. Там было зафиксировано только пять обстрелов.

Восстановить мир в Донбассе можно лишь при наличии политической воли и готовности к компромиссу, заявил лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Если этого не произойдет, любые переговоры окажутся неэффективными. Не будет достигнута конечная цель - достижение мира, которого ждут люди", - особо отметил Бойко.

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По словам политика, власти постоянно должны вести диалог с обществом, информировать, что делается для урегулирования конфликта. В этой связи должны быть наработаны определенные сценарии и дорожная карта переговоров заинтересованных сторон.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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