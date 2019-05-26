Абэ и Трамп провели утро за игрой в гольф

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп сыграли в гольф на одном из полей города Мобара префектуры Тиба, недалеко от столичного Токио. Политики прилетели в это место не вместе - каждый на своем вертолете. Компанию первым лицам составил профессиональный японский спортсмен Исао Аоки.

"Великолепное утро за игрой в гольф с премьер-министром Синдзо Абэ в Mobara Country Club в префектуре Тиба", - написал американский лидер в своем Twitter.

В местной прессе традиционные встречи лидеров Японии и США на полях для гольфа окрестили "гольфовой дипломатией". Действительно Абэ и Трамп уже в пятый раз встречаются на зеленых газонах за этой игрой. Обозреватели отмечают, что такое времяпрепровождение позволяет политикам отдохнуть и создать доверительную атмосферу для последующих переговоров.

Совместная программа глав государств сегодня продолжится в Токио, где в сопровождении своих супруг они посмотрят борьбу сумо. Завершат день лидеры стран в оживленном токийском районе Роппонги в одном из местных ресторанов-робатаяки. Абэ будет потчевать своего американского гостя мясом и морепродуктами, приготовленными на углях.

Напомним, что Дональд Трамп прилетел на японские острова вечером 25 мая. Американский лидер уже успел провести встречу с высокопоставленными представителями японского бизнеса. Предпринимателей по такому случаю пригласили на ужин в посольство США. Среди нескольких десятков топ-менеджеров были, к примеру, президент компании Toyota Акио Тоёда, глава Japan Post Масацугу Нагато, исполнительный директор компании Rakuten Хироси Микитани, а также президент Soft Bank Group и японский миллиардер корейского происхождения Сон Масаёси.

"США и Япония ведут переговоры, чтобы торговля могла приносить пользу обеим странам. Она действительно могла бы быть более честной", - обратился Трамп к представителям деловых кругов. Вместе с тем он подчеркнул, что "отношения между США и Японией никогда не были более крепкими". Дональд Трамп сказал, что в течение ближайших нескольких месяцев надеется сделать большое заявление. А сегодня в своем Twitter он по этому поводу добавил, что каких-либо результатов по торговой сделке с Токио следует ожидать после июльских выборов в верхнюю палату японского парламента.

Американский руководитель в очередной раз напомним, что Токио и Вашингтону необходимо стремиться к заключению взаимовыгодной торговой сделки. По словам Трампа, в настоящее время по-прежнему наблюдается дефицит в двусторонней торговле не в пользу США.

Впрочем, пока Трамп общался с представителями бизнеса, в Токио шли переговоры министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. "На данном этапе позиции Японии и США не совпадают", - заявил журналистам глава японского ведомства после разговора со своим американским коллегой. По данным СМИ, это говорит о невозможности заключить торговую сделку между странами в ходе текущего визита.