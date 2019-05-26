Абэ угостил Трампа японской говядиной и ванильным мороженым

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в компании своих супруг поужинали в японском ресторане-робатаяки, который расположен в оживленном токийском районе Роппонги. Там готовят блюда на углях из мяса и морепродуктов.

Глава японского правительства рассказал, что в неформальной обстановке за отдыхом хотел бы обсудить со своим американским коллегой различные вопросы, передает газета "Асахи симбун".

Лидеры государств, сидя за барной стойкой, отведали печеный картофель со сливочным маслом, жареное на шпажках мясо цыпленка, а также стейки из отборной японской говядины "вагю". Последнее блюдо подавали с броколли и морковью. На десерт было ванильное мороженое.

Заведение, которые выбрали для своей трапезы политики, было основано в 1970 году. Несмотря на демократичную обстановку, его посещали многие знаменитости, в том числе голливудские звезды Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Кемерон Диас, а также известный английский футболист Дэвид Бекхэм.

Кстати, ресторан считается довольно дорогим. Средний счет за ужин на одну персону там составляет около 20 тысяч иен (около 180 долларов США - прим. "РГ")