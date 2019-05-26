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26.05.2019 17:47
Рубрика: В мире

Абэ угостил Трампа японской говядиной и ванильным мороженым

Текст: Александр Ленин
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в компании своих супруг поужинали в японском ресторане-робатаяки, который расположен в оживленном токийском районе Роппонги. Там готовят блюда на углях из мяса и морепродуктов.

Глава японского правительства рассказал, что в неформальной обстановке за отдыхом хотел бы обсудить со своим американским коллегой различные вопросы, передает газета "Асахи симбун".

Фото: AFP/ Brendan Smialowski
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Лидеры государств, сидя за барной стойкой, отведали печеный картофель со сливочным маслом, жареное на шпажках мясо цыпленка, а также стейки из отборной японской говядины "вагю". Последнее блюдо подавали с броколли и морковью. На десерт было ванильное мороженое.

Заведение, которые выбрали для своей трапезы политики, было основано в 1970 году. Несмотря на демократичную обстановку, его посещали многие знаменитости, в том числе голливудские звезды Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Кемерон Диас, а также известный английский футболист Дэвид Бекхэм.

Кстати, ресторан считается довольно дорогим. Средний счет за ужин на одну персону там составляет около 20 тысяч иен (около 180 долларов США - прим. "РГ")

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