Александр Овечкин: Лучше выиграть "бронзу", чем проиграть в финале

Нападающий сборной России Александр Овечкин в четвертый раз в карьере стал бронзовым призером чемпионата мира по хоккею. После матча с Чехией, завершившегося победой россиян в серии буллитов (3:2), он ответил на вопросы журналистов.

Александр, чехи сильно перебросали сборную России. С чем это связано? "Физики" не хватало?

Александр Овечкин: Вся игра была вязкая. Мы знали, что в первом периоде они будут больше играть от обороны. Они забили две шайбы, мы сравняли. Можно сказать, случайно, но гол есть гол. Мы его сберегли, а дальше Василевский уже все сделал для нас.

Поражение в полуфинале сказывалось сейчас?

Александр Овечкин: Ну конечно. Обе команды были разочарованы вчерашними матчами, отдали в них очень много сил - хотели играть в финале, но не получилось.

Что можно было сделать по-другому в игре с финнами?



Александр Овечкин: Надо было забивать. Очень много было моментов у нашего звена. Но где-то не хватило хладнокровия, где-то паузы в долю секунды. А так - все играли на команду, на результат. К сожалению, "бронза", но ничего уже не сделаешь.

Почему у вашего звена в целом турнир не получился?



Александр Овечкин: Я бы не сказал, что турнир не получился. Мы играли за выход в финал. Если брать в совокупности всю команду, то мы сыграли хорошо. Все четыре звена играли правильно, играли на команду.

Можно сказать, что это одна из лучших сборных, в которых вы выступали?



Александр Овечкин: Все сборные хорошие. Если ты попал в сборную России, это означает, что ты один из лучших игроков и на данный момент достоин выступать за свою страну. Конечно по именам сборная очень сильная, хотели и рассчитывали на "золото", но…

Кто-то из болельщиков говорит - зачем вызывать Овечкина уставшего после НХЛ, лучше ставить кого-то из молодых. Что скажете на это?



Александр Овечкин: Что говорить тем людям, которые никогда не играли в хоккей. Я считаю, что это не болельщики - те, кто ждут проигрыша или неудачи, чтобы оскорбить, сказать, какой плохой Овечкин или кто-то еще. Мы играем все вместе за страну, все мы бьемся и хотим выиграть. А те, кто это говорят - их просто не надо слушать и обращать внимание. Но таких у нас, к сожалению, очень много.

У вас не первая бронзовая медаль. Эта - какая-то особенная?



Александр Овечкин: "Золото" всегда особеннее. Но лучше выиграть матч за третье место, чем проиграть в финале. Здесь уже нечего сказать. Мы выиграли "бронзу" и едем домой с поднятой головой. Мы сделали все, что могли. Бились, старались. К сожалению, не получилось выиграть "золото".