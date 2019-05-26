Потапову не смутил ни статус соперницы, ни статус встречи. Это был стартовый матч первого игрового дня на корте имени Филиппа Шатрие. И продлился он всего 1 час 14 минут. Потапова взяла верх над Кербер, посеянной под пятым номером, в двух сетах - 6:4, 6:2.
Да, у Кербер была травма ноги в этом сезоне. Кроме того, на грунтовых кортах Парижа Анжелика никогда не была слишком удачлива, добираясь максимум до четвертьфиналов - в 2012 и 2018 годах. Но вряд ли это имеет какое-то значение для довольной Потаповой.
- Конечно, это большое счастье, - отметила Потапова в интервью каналу Eurosport. - Спала и видела такую победу с тех пор, как в пять лет вышла на корты. Хочу сказать спасибо команде и семье. Все они меня поддерживали, все настраивали. Это было важно и придало мне уверенности и сил. Я очень рада.
Во втором круге Потапова сыграет либо с китаянкой Ван Яфань, либо с Маркетой Вондроушовой из Чехии.
Нужно признать, что россиянкам не сильно повезло с жеребьевкой на "Ролан Гаррос". Например, соперницей Вероники Кудерметовой по первому кругу стала еще одна экс-первая ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки. А Виталии Дьяченко, занимающей 82-е место в мировом рейтинге, придется помериться силами с американкой Сереной Уильямс. Она только десятая сеяная на турнире, но при любых раскладах - лидер женского тенниса. Но, может, впереди нас ждет еще больше сенсаций.
С одной стороны, Уильямс-младшая сейчас не в самой лучшей форме. С другой стороны, ее мотивация повторить рекорд австралийки Маргарет Корт и взять 24-й титул на турнирах "Большого шлема" не ослабеет никогда. Однако эксперты, например 18-кратная победительница "мэйджоров" американка Крис Эверт, считает, что у Серены больше шансов реализовать план на траве. Да и Дьяченко не из тех, кого пугают громкие имена. Все хорошо помнят, как на прошлогоднем Уимблдоне она прямо на старте выбила из борьбы соотечественницу Марию Шарапову.
Сама Мария в Париж не приехала, сославшись на травму плеча. Шарапова не играла с февраля, снялась с турниров в Майами, Штутгарте, Мадриде и Риме. Она уже попала в основную сетку на Уимблдон, но перспективы увидеть ее с ракеткой кажутся призрачными.
Лучшей российской теннисисткой сейчас является Дарья Касаткина. Но этот сезон у нее не складывается. Посмотрим, сможет ли она удержаться на 21-м месте рейтинга по итогам Парижа.
Защищать титул на "Ролан Гаррос" будут румынка Симона Халеп и испанец Рафаэль Надаль.
Халеп и в этом году считается фаворитом согласно букмекерским котировкам. Но тут не все так однозначно, ведь в 2019 году Симона не взяла еще ни одного титула. В женском турнире вообще много вопросов: сможет ли японка Наоми Осака побороться за третий подряд "мэйджор", как после победы в Риме сыграет чешка Каролина Плишкова и так далее.
И все-таки главная интрига Открытого чемпионата Франции - сумеет ли 32-летний Надаль в 12-й раз завоевать трофей в Париже. Этот сезон для Короля грунта прошел без ярких побед в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде. Но уверенность должна была вернуться после победы в финале Рима над сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
Джокович, который идет за четвертым "Шлемом" подряд, в Париже будет главным соперником Надаля. Даже австриец Доминик Тим, не пустивший Рафу в финал Барселоны и в итоге не упустил своего, "проголосовал" за испанца: "Для меня Рафаэль Надаль всегда будет главным претендентом на победу, но Новак Джокович очень близок к нему".
Россию на турнире представят три спортсмена. Карен Хачанов и Даниил Медведев посеяны под 10-м и 12-м номерами соответственно. Правда, Карен уступил в шести из семи последних матчей. А Даниил в этом сезоне неожиданно заиграл на грунте. Кроме того, в основу через квалификацию пробился Алексей Ватутин.