Россиянка Анастасия Потапова ударно провела свой дебютный матч на "Ролан Гаррос", который начался в Париже. Восемнадцатилетняя теннисистка, занимающая 81-ю строчку мирового рейтинга, в первом круге обыграла экс-первую ракетку мира, трехкратную победительницу турниров "Большого шлема" немку Анжелику Кербер.

Анастасия Потапова довольна работой с новым тренером и считает, что впереди у нее много больших побед. Фото: РИА Новости

Потапову не смутил ни статус соперницы, ни статус встречи. Это был стартовый матч первого игрового дня на корте имени Филиппа Шатрие. И продлился он всего 1 час 14 минут. Потапова взяла верх над Кербер, посеянной под пятым номером, в двух сетах - 6:4, 6:2.

Да, у Кербер была травма ноги в этом сезоне. Кроме того, на грунтовых кортах Парижа Анжелика никогда не была слишком удачлива, добираясь максимум до четвертьфиналов - в 2012 и 2018 годах. Но вряд ли это имеет какое-то значение для довольной Потаповой.

- Конечно, это большое счастье, - отметила Потапова в интервью каналу Eurosport. - Спала и видела такую победу с тех пор, как в пять лет вышла на корты. Хочу сказать спасибо команде и семье. Все они меня поддерживали, все настраивали. Это было важно и придало мне уверенности и сил. Я очень рада.

Во втором круге Потапова сыграет либо с китаянкой Ван Яфань, либо с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Нужно признать, что россиянкам не сильно повезло с жеребьевкой на "Ролан Гаррос". Например, соперницей Вероники Кудерметовой по первому кругу стала еще одна экс-первая ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки. А Виталии Дьяченко, занимающей 82-е место в мировом рейтинге, придется помериться силами с американкой Сереной Уильямс. Она только десятая сеяная на турнире, но при любых раскладах - лидер женского тенниса. Но, может, впереди нас ждет еще больше сенсаций.

С одной стороны, Уильямс-младшая сейчас не в самой лучшей форме. С другой стороны, ее мотивация повторить рекорд австралийки Маргарет Корт и взять 24-й титул на турнирах "Большого шлема" не ослабеет никогда. Однако эксперты, например 18-кратная победительница "мэйджоров" американка Крис Эверт, считает, что у Серены больше шансов реализовать план на траве. Да и Дьяченко не из тех, кого пугают громкие имена. Все хорошо помнят, как на прошлогоднем Уимблдоне она прямо на старте выбила из борьбы соотечественницу Марию Шарапову.

42 миллиона евро составляет призовой фонд "Ролан Гаррос"

Сама Мария в Париж не приехала, сославшись на травму плеча. Шарапова не играла с февраля, снялась с турниров в Майами, Штутгарте, Мадриде и Риме. Она уже попала в основную сетку на Уимблдон, но перспективы увидеть ее с ракеткой кажутся призрачными.

Лучшей российской теннисисткой сейчас является Дарья Касаткина. Но этот сезон у нее не складывается. Посмотрим, сможет ли она удержаться на 21-м месте рейтинга по итогам Парижа.

Защищать титул на "Ролан Гаррос" будут румынка Симона Халеп и испанец Рафаэль Надаль.

Халеп и в этом году считается фаворитом согласно букмекерским котировкам. Но тут не все так однозначно, ведь в 2019 году Симона не взяла еще ни одного титула. В женском турнире вообще много вопросов: сможет ли японка Наоми Осака побороться за третий подряд "мэйджор", как после победы в Риме сыграет чешка Каролина Плишкова и так далее.

И все-таки главная интрига Открытого чемпионата Франции - сумеет ли 32-летний Надаль в 12-й раз завоевать трофей в Париже. Этот сезон для Короля грунта прошел без ярких побед в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде. Но уверенность должна была вернуться после победы в финале Рима над сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Джокович, который идет за четвертым "Шлемом" подряд, в Париже будет главным соперником Надаля. Даже австриец Доминик Тим, не пустивший Рафу в финал Барселоны и в итоге не упустил своего, "проголосовал" за испанца: "Для меня Рафаэль Надаль всегда будет главным претендентом на победу, но Новак Джокович очень близок к нему".

Россию на турнире представят три спортсмена. Карен Хачанов и Даниил Медведев посеяны под 10-м и 12-м номерами соответственно. Правда, Карен уступил в шести из семи последних матчей. А Даниил в этом сезоне неожиданно заиграл на грунте. Кроме того, в основу через квалификацию пробился Алексей Ватутин.