Фестивали, фестивали...

Они множатся по России. Растут как грибы после теплого дождя. Этот феномен еще предстоит понять и оценить. Но центральные СМИ главным образом обращают внимание на такие, которые проходят в Москве и Петербурге. На фестивали регионального значения СМИ реагируют вяло, считая, вероятно, что это задача местных журналистов.

На самом деле именно на региональных фестивалях происходят, быть может, главные культурные события в России, так сказать, культурное "собирание" страны. И тот факт, что таких фестивалей становится все больше, что каждый город, каждая область, республика начинают чуть ли не соревноваться в этом плане, - говорит о том, что с культурой в России все не так плохо.

Понятно, что провести ежегодный фестиваль, чтобы потом отчитаться о его успехах, а заодно и быстро освоить бюджетные деньги, проще и искусительней, чем заниматься будничной работой по благоустройству библиотек, кинотеатров, домов культуры и т. д. Тем не менее региональные фестивали проводить необходимо. Бывая на разных из них, я вижу, какая культурная "встряска" происходит во время их проведения, как они собирают народ, целыми семьями на лекции, показы фильмов и спектаклей, выступления музыкантов, хоровых коллективов и т. д., сколько на них реально присутствует не только людей пожилых и среднего возраста, но и молодых, вплоть до школьников.

Будничная культурная работа в конечном итоге, конечно, важнее, но и праздники нужны. Они нужны прежде всего людям, а не чиновникам. Они повышают тонус культурной жизни любого региона.

Региональные фестивали, начинаясь с малого, с каждым годом набирают обороты

В апреле я был в Гатчине на кинофестивале "Литература и кино". Он задуман ровно четверть века назад, и с тех пор проводится каждый год. В течение десяти дней жители небольшого, но с мощной историей города имеют возможность увидеть лучшие современные фильмы, так или иначе связанные с литературой (не обязательно экранизации), а также лучшие ретроспекции, побывать на творческих вечерах звезд российского и зарубежного кино.

В начале прошлой недели завершил работу фестиваль с несколько провокационным названием ЛИТР, что на самом деле означает Литература Тихоокеанской России. Впервые проведенный год назад во Владивостоке, он в этом году набрал такие обороты, что, казалось, в течение трех фестивальных дней самый восточный город материковой России только этим и жил, хотя, конечно, это было не так. На фестивале побывали более трех тысяч гостей. На шести площадках происходили выступления знаменитых артистов, музыкантов, писателей и даже поваров. Впрочем, почему "даже"? Кулинарные шоу модны во все времена и во всех странах, а национальная и местная кухня всегда являлась культурной гордостью любой нации и страны.

Региональные фестивали еще и тем хороши и этим отличаются от столичных, что, начинаясь с малого, они с каждым годом набирают обороты и прирастают новыми инициативами. В этом году ЛИТР из регионального фестиваля стал, по сути, международным. Во Владик приехали писатели и филологи из Китая, Кореи, Японии и Вьетнама. На их общей конференции я побывал, там все было очень серьезно и внушительно, вплоть до подписания меморандума. Это тот случай, когда культура подпирает политику и благотворно влияет на нее. В этом году на ЛИТРе было объявлено о создании литературной премии имени В.К. Арсеньева, великого, без преувеличения, географа и писателя, автора двух великих книг "Дерсу Узала" и "Сквозь тайгу". В свое время Владимира Арсеньева, тогда еще скромного начальника рыбных промыслов, поддержал Горький, написав ему письмо, где со свойственной щедростью поставил Арсеньева выше Фенимора Купера и Альфреда Брема.

И вот совсем на днях я побывал на финале театрального и книжного фестиваля в Брянске. Город небольшой, но с мощнейшей славянской историей, по сути, главный пограничный город трех славянских стран - России, Украины и Белоруссии. В селе Овстуг Брянской области (раньше принадлежало Орловской губернии) родился величайший русский поэт Федор Тютчев. В селе Красный Рог Брянской области (раньше входило в Черниговскую губернию) похоронен великий поэт Алексей Константинович Толстой. Парадоксы судеб: Тютчев в Овстуге родился, а похоронен в Петербурге, Толстой родился в Петербурге, а похоронен в Красном Роге. Чисто имперская история.

Фестивали, фестивали...Пусть их будет много. Пусть их будет как можно больше

Брянский фестиваль в этом году носил название "Театр +" и соединял в себе два культурных события. Во-первых, XXIV Международный фестиваль "Славянские театральные встречи". 22 театра из Брянска, Москвы, Новосибирска, Петрозаводска, Орла, Томска, Рязани, Гомеля, Минска, Гродно, Бобруйска, Пловдива показали 27 спектаклей по произведениям русской и зарубежной классики. Я побывал на одном - по роману Пушкина "Дубровский" Орловского государственного академического театра в постановке и художественном оформлении молодого режиссера Алексея Доронина. Это сильное и неожиданное сценическое решение знаменитого романа - скорее символистское, а не реалистическое, и скорее в духе петербургских повестей Гоголя и театра Леонида Андреева (кстати, по рождению орловца). Но Пушкин тем и прекрасен, что открыт для всех и всего. Все решает талант интерпретатора, а здесь он был очевиден.

Параллельным культурным событием оказался книжный фестиваль "Красная площадь-2". В подражание Москве? Но в Брянске есть и свое культовое место под названием Красная Площадь, в свое время некстати переименованное в площадь Карла Маркса.

Фестивали, фестивали... Пусть их будет много. Пусть их будет как можно больше.