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26.05.2019 07:35
Рубрика: Власть

Есть ли России дело до выборов в Европарламент?

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Тимофей Бордачев, Программный директор клуба "Валдай":

Для России эти выборы имеют значение именно с точки зрения того, с кем мы будем иметь дело в ближайшие годы. Сохранится ли нынешняя инерционная модель, которая сформировалась еще в 80-е годы, со стабильно доминирующими партиями и их устоявшимися связями с национальными элитами и с брюссельской бюрократией? Или произойдет некое общее оживление, связанное с появлением в Европарламенте достаточно серьезной группы правых партий, которые будут "мутить воду", исходя из своего видения будущего европейской интеграции? Для России, безусловно, будет хорошо, если Европейский союз будет меняться, если он перестанет быть закостеневшим, ригидным механизмом, организацией, деятельность которой привела к военно-дипломатическому кризису вокруг Украины. Ведь этот кризис в значительной степени произошел потому, что ЕС действовал в соответствии с некими шаблонами, потому что он не был гибким. В случае если будут происходить изменения, которых добиваются правые партии, Евросоюз станет более гибким партнером, что для России очень хорошо.

Европарламентарий: ЕС должен заняться интересами народа

При этом я бы не стал называть эти правые партии евроскептическими. Эти ярлыки - "популисты" и "евроскептики" - искусственно клеят на них те, кто привык десятилетиями управлять европейскими странами и евроинтеграцией. А я назвал бы их "бюрократоскептическими", или партиями, настроенными против правящего истеблишмента. Представители этих сил есть не только во Франции и Италии, но и, скажем, в Австрии, Испании, Венгрии, Эстонии, Финляндии, Нидерландах Если этим силам удастся сформировать некую коалицию хотя бы по трем вопросам: миграционная политика, проблемы зоны евро и проблемы Европейской комиссии - это уже станет серьезным вызовом для правящего истеблишмента.

Я не думаю, что так называемые новые правые во главе с Маттео Сальвини и Марин Ле Пен наберут достаточное количество голосов для того, чтобы выдвинуть кандидата на должность председателя Еврокомиссии. Но они в состоянии получить достаточно мест для того, чтобы в обмен на поддержку кандидата от центристов добиться возможности реализовать часть своей предвыборной программы, например, вопросы миграционной политики и ограничения полномочий Еврокомиссии.

Ярлыки - "популисты" и "евроскептики" - искусственно клеят те, кто привык десятилетиями управлять европейскими странами

У России не сложились отношения с европейскими центристами, которые сегодня стоят во главе ЕС. Наши контакты с этими политическими силами зашли в тупик по всем форматам. Соответственно, сейчас мы смотрим, кто может быть для нас более или менее понятной альтернативой.

Власть Позиция Международные организации Европейский союз Европарламент
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