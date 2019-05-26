"Итак, сегодня я объявляю, что уйду в отставку с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня, чтобы можно было приступить к выбору преемника", - объявила Тереза Мэй в пятницу, 24 мая. "Процесс избрания нового лидера должен начаться на следующей неделе. Я проинформировала Ее Величество Королеву о своих намерениях и буду продолжать выполнять обязанности премьер-министра до завершения этого процесса", - пояснила она.
С этого момента кандидаты на председательское кресло вереницей потянулись в СМИ заявлять о своих намерениях. Как сообщает британское издание The Guardian, "после того как Тереза Мэй объявила о своей отставке, невозможно пройти по Вестминистерскому дворцу (резиденции парламента. - Прим. "РГ") без риска наткнуться на министра, который выступает с речью по широкому кругу вопросов, представляя свои достоинства и политическую философию".
Среди тех, кто уже заявил, что точно выдвинет свою кандидатуру или, как ожидается, сделает это в ближайшие дни, британские СМИ называют 12 кандидатов. Главный фаворит гонки, конечно, - экс-министр иностранных дел, а до этого мэр Лондона Борис Джонсон. В прошлый раз, в 2016 году, он в последний момент снял свою кандидатуру. Сегодня Джонсон вряд ли сдастся. И пусть он не из тех, кто способен достичь компромисса, зато относится к тем консерваторам, которые выступают за "жесткий брекзит", то есть выход Британии из Евросоюза без соглашения, устанавливающего рамки будущего взаимодействия с Брюсселем. Так что он может обойтись и без способности договариваться, которая была так необходима Мэй, чтобы получить поддержку нижней палаты парламента для согласованной ею с главами остающихся в ЕС 27 государств сделки. К тому же, согласно апрельскому внутрипартийному опросу, Джонсона поддерживают 32,4 процента консерваторов. И хотя эта цифра показывает, что ему пока далеко до поддержки большинства, это самый высокий среди тори результат.
За экс-главой МИД идет бывший министр по выходу Великобритании из Европейского союза Доминик Рааб, которого поддерживают 14,7 процента консерваторов. За ним следует министр охраны окружающей среды Майкл Гоув с 8,4 процента, действующий глава МИД Джереми Хант с 6,5 процента поддержки и министр внутренних дел Саджид Джавид, за которого выступают 4,7 процента. Эти данные приводит британская BBC. Еще один претендент, вернее претендентка, о которой стоит упомянуть, хотя ее премьерские амбиции стали новостью лишь последних дней и потому ее имя не фигурировало в рейтингах и опросах, - это бывшая до прошлой среды лидером палаты общин Андреа Лидсом, отвечавшая за взаимодействие палаты с правительством. Именно ее отставка и стала спусковым крючком для нынешних событий.