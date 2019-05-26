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26.05.2019 20:50
Рубрика: В мире

Неласковый Мэй

Британские политики один за другим включаются в борьбу за кресло премьера
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
Премьер Британии Тереза Мэй наконец-то объявила конкретную дату своей отставки с поста главы Консервативной партии и кабинета министров. Кампания по выбору преемника только начинается, а от желающих занять освободившийся пост уже нет отбоя.
На пороге своей резиденции Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке. Фото: REUTERS На пороге своей резиденции Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке. Фото: REUTERS
На пороге своей резиденции Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке. Фото: REUTERS

"Итак, сегодня я объявляю, что уйду в отставку с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня, чтобы можно было приступить к выбору преемника", - объявила Тереза Мэй в пятницу, 24 мая. "Процесс избрания нового лидера должен начаться на следующей неделе. Я проинформировала Ее Величество Королеву о своих намерениях и буду продолжать выполнять обязанности премьер-министра до завершения этого процесса", - пояснила она.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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С этого момента кандидаты на председательское кресло вереницей потянулись в СМИ заявлять о своих намерениях. Как сообщает британское издание The Guardian, "после того как Тереза Мэй объявила о своей отставке, невозможно пройти по Вестминистерскому дворцу (резиденции парламента. - Прим. "РГ") без риска наткнуться на министра, который выступает с речью по широкому кругу вопросов, представляя свои достоинства и политическую философию".

Среди тех, кто уже заявил, что точно выдвинет свою кандидатуру или, как ожидается, сделает это в ближайшие дни, британские СМИ называют 12 кандидатов. Главный фаворит гонки, конечно, - экс-министр иностранных дел, а до этого мэр Лондона Борис Джонсон. В прошлый раз, в 2016 году, он в последний момент снял свою кандидатуру. Сегодня Джонсон вряд ли сдастся. И пусть он не из тех, кто способен достичь компромисса, зато относится к тем консерваторам, которые выступают за "жесткий брекзит", то есть выход Британии из Евросоюза без соглашения, устанавливающего рамки будущего взаимодействия с Брюсселем. Так что он может обойтись и без способности договариваться, которая была так необходима Мэй, чтобы получить поддержку нижней палаты парламента для согласованной ею с главами остающихся в ЕС 27 государств сделки. К тому же, согласно апрельскому внутрипартийному опросу, Джонсона поддерживают 32,4 процента консерваторов. И хотя эта цифра показывает, что ему пока далеко до поддержки большинства, это самый высокий среди тори результат.

Джонсон не из тех, кто способен достичь компромисса. Он выступает за "жесткий брекзит"

За экс-главой МИД идет бывший министр по выходу Великобритании из Европейского союза Доминик Рааб, которого поддерживают 14,7 процента консерваторов. За ним следует министр охраны окружающей среды Майкл Гоув с 8,4 процента, действующий глава МИД Джереми Хант с 6,5 процента поддержки и министр внутренних дел Саджид Джавид, за которого выступают 4,7 процента. Эти данные приводит британская BBC. Еще один претендент, вернее претендентка, о которой стоит упомянуть, хотя ее премьерские амбиции стали новостью лишь последних дней и потому ее имя не фигурировало в рейтингах и опросах, - это бывшая до прошлой среды лидером палаты общин Андреа Лидсом, отвечавшая за взаимодействие палаты с правительством. Именно ее отставка и стала спусковым крючком для нынешних событий.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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