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Рубрика: В мире

Частный самолет упал в океан у побережья Флориды

Двухмоторный частный самолет класса Cessna Citation V упал в Атлантический океан. Инцидент произошел возле побережья американского штата Флорида.

Фото: efense Dept. photo by U.S. Air Force Staff Sgt. D. Myles Cullen / wikimedia.org
Видео: китайский истребитель на огромной скорости врезался в землю

В результате авиакатастрофы погиб пилот, сообщается в Twitter Федерального авиационного управления США. Больше на борту никого не было.

Воздушное судно перестало выходить на связь за час до крушения. Пилоты истребителей обнаружили бизнес-джет и начали маневр на сближение. Однако самолет начал быструю потерю высоты и разбился при падении в океан. Огонь по борту не открывался.

В мире США Авиакатастрофы
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