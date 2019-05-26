Частный самолет упал в океан у побережья Флориды

Двухмоторный частный самолет класса Cessna Citation V упал в Атлантический океан. Инцидент произошел возле побережья американского штата Флорида.

В результате авиакатастрофы погиб пилот, сообщается в Twitter Федерального авиационного управления США. Больше на борту никого не было.

Воздушное судно перестало выходить на связь за час до крушения. Пилоты истребителей обнаружили бизнес-джет и начали маневр на сближение. Однако самолет начал быструю потерю высоты и разбился при падении в океан. Огонь по борту не открывался.