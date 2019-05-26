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26.05.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Текст: Георгий Панин
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро. Сможет ли он удержать занятые позиции в июне?

Из позитивных моментов для российской валюты сейчас стоит отметить локальный оптимизм иностранных инвесторов в отношении рынка акций и облигаций РФ на фоне высоких дивидендов и ожидания снижения ставки со стороны Банка России.

Фото: iStock
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При этом дополнительный положительный момент для валют развивающихся стран, таких как рубль, остается сейчас в виде стимулирующей денежно кредитной политики со стороны мировых ЦБ. Здесь в последние месяцы даже со стороны еще недавно активно повышающего ставки американского регулятора, звучат стимулирующие мотивы.

Дальше уже идут одни риски. И первый - это санкции. В последнее время в плане санкционной риторики в отношении России некоторое затишье, но риски появления новых сообщений и заявлений от США я бы явно исключать не стал.

Второй риск - торговые войны. Новые пошлины со стороны США по отношению к Китаю на оставшиеся 325 миллиардов долларов будут обсуждаться 17 июня. Если и здесь будет принято решение о введении пошлин, то все рисковые активы получат сильнейший драйвер для снижения. И рубль в этом контексте, вряд ли станет исключением. Ослабление российской валюты в этом случае вполне может превысить два процента.

Фото: iStock
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Третий риск - снижение ставки со стороны Банка России на ближайшем заседании 14 июня. Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.

Четвертый риск - снижение цен на нефть. Высокие цены на нефть до сих пор играли на стороне рубля, но ситуация в ближайшие месяцы вполне может измениться. Опасность здесь исходит со стороны замедления мировой экономики и продолжающегося роста добычи в США. При этом очередная встреча ОПЕК+, назначенная на 25-26 июня теперь может быть перенесена.

Между тем с точки зрения сезонности июнь является абсолютно нейтральным месяцем.

В целом, ситуация для российской валюты, на мой взгляд, скорее умеренно негативна, чем наоборот. Поэтому не исключаю в ближайшие недели движения в район 66 по паре доллар/рубль и 74 по паре евро/рубль.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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