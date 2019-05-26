"Единая Россия" проводит отбор кандидатов на выборы на 2,8 тыс. участках

Предварительное голосование по отбору кандидатов "Единой России" на сентябрьские выборы проходит в воскресенье более чем на 2,8 тыс. участках. По итогам будут определены кандидаты от партии на выборах депутатов законодательных собраний, административных центров и органов местного самоуправления.

В конце выборного дня председатель партии "Единая Россия", премьер-министр Дмитрий Медведев, как ожидается, проведет встречу в режиме видеоконференции с представителями региональных организационных комитетов.

Отметим, что "Единая Россия" - единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. Партия в рамках этой процедуры предоставляет кандидатам возможность донести до людей свою программу, попробовать свои силы в дебатах, заручиться поддержкой избирателей, заявил секретарь ее генсовета Андрей Турчак.

К кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. Участников голосования также касаются новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.

Как сообщили в партии, для участия в отборе на выдвижение кандидатами в депутаты заксобраний регионов и административных центров выдвинулись более 4,6 тыс. человек. Из них зарегистрировано более 4,5 тыс. кандидатов, средний конкурс среди участников составил 4,2 человека на место. Значительную долю (38%) участников составляет молодежь до 35 лет.

Как уточнил замсекретаря генсовета единороссов Виктор Селиверстов, с 8 до 20 часов будут открыты 2 тыс. 802 счетных участка, на которых работают 11 тыс. 208 членов счетных комиссий. Ими не могут являться близкие родственники и сотрудники участников предварительного голосования. "Все регионы выполнили данное требование, а потому нельзя сомневаться в предвзятом отношении к тому или иному кандидату", - подчеркнул Селиверстов.

Кроме того, ранее зарегистрировавшиеся избиратели могут проголосовать за своих кандидатов онлайн.

- Процедура проведения предварительного голосования идентична проведению выборов, - сообщил замсекретаря генсовета.

Для проведения отбора было напечатано почти 4,5 млн бюллетеней и специальных защитных марок. "Марки, централизованно напечатанные на "Гознаке", имеют несколько степеней защиты", - уточнил Селивестров.

За прозрачностью хода голосования и подсчета бюллетеней будут следить наблюдатели от кандидатов, "они тоже прошли обучение". Во всех регионах, где сегодня проходит предварительное голосование созданы горячие линии, на которые можно сообщить о выявленных нарушениях, получить консультации, узнать адреса счетных участков. Также в регионах работают мобильные юридические группы, которые помогут в случае нарушений. Кроме того, они следят за легитимностью процесса.

- Единый день предварительного голосования - давно устоявшаяся процедура, которая полностью обеспечивает контроль за чистотой голосования. И партия внимательно следит за открытостью и легитимностью процедуры и ее итогов, - заключил замсекретаря генсовета "Единой России".

Напомним, что в нынешнем году выборы пройдут в 45 субъектах РФ. В 18 регионах - выборы высших должностных лиц, в 13 - кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 21 - по избранию депутатов административных центров, в 3 - выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.