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26.05.2019 07:30
Рубрика: В мире

Кого и зачем выбирает Европа

Текст: Елена Бугайская
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
В четверг Евросоюз приступил к выборам в Европарламент. 23 мая голосовали жители Британии и Нидерландов, 24-го и 25-го на избирательные участки отправятся ирландцы, чехи, словаки, мальтийцы, латыши. Остальные из 28 стран проведут голосование в воскресенье, 26 мая.

Всего около 427 миллионов европейцев избирают 751 депутата на пятилетний срок. Правда, планировавшийся на конец марта выход Британии из Евросоюза должен был поменять эту цифру. Но поскольку "брекзит" был отложен, это означает, что состав Европарламента сохранит предыдущий вид. Количество парламентских кресел для каждой страны зависит от ее величины. Традиционно больше всего - 96 мест - у Германии.

Фото: Reuters.
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У каждого европейского государства есть свое избирательное законодательство, однако существуют и общие для всех членов ЕС принципы, главный из которых - выборы должны быть прямыми и всеобщими. А вот возраст допущенных до голосования граждан отличается от страны к стране. Например, французы могут избирать евродепутатов с 18 лет, а итальянцы - с 25.

Название "Европейский парламент" существует с 1962 года, хотя истоки этой организации ведут в 1952 год, когда в рамках Европейского объединения угля и стали состоялось первое заседание "Общей ассамблеи" в составе 78 представителей национальных парламентов стран - членов организации. Первые выборы в Европарламент прошли в 1979 году. Особенностью этого парламента и даже недостатком, с точки зрения старейших европейских демократий, является то, что он не имеет права инициативы, то есть евродепутаты не могут вносить собственные законопроекты. Их функция - рассматривать инициативы Европейской комиссии. Зато состав Еврокомиссии напрямую зависит от Европарламента, который может одобрить его или, напротив, отклонить, а также избрать или отправить в отставку председателя Еврокомиссии. Кроме того, парламент утверждает бюджет Евросоюза, международные соглашения и принимает решение о расширении единой Европы.

Во многих странах ЕС правые, которых еще называют евроскептиками, не являются маргиналами

Голосование проводится путем поднятия рук, но, если результат неясен, может состояться электронное голосование с последующим объявлением точных результатов. Итоговые голосования о законах, как правило, бывают именными, и благодаря этому избиратели могут отслеживать активность своего депутата. В рейтинге наиболее активных традиционно не очень известные парламентарии из Франции и Германии, а вот среди наименее активных, по данным портала VoteWatch Europe, оказались такие евродепутаты, как основатель французского "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен и глава новой британской партии евроскептиков Brexit Найджел Фарадж.

Партии в разных странах идут на выборы под своими собственными названиями, но в случае успеха им придется выбрать, к какой общеевропейской фракции примкнуть. До сих пор самые сильные позиции были у Европейской народной партии (216 мест), у Прогрессивного альянса социалистов и демократов (185 мест), у европейских консерваторов и реформистов (77 мест) и у Альянса либералов и демократов за Европу (69 мест). Пятыми с точки зрения количества мест в Европарламенте были сразу две фракции - Европейские объединенные левые и Зеленые, - у каждой из которых было по 52 места.

Фото: EPA
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Нынешняя предвыборная кампания проходит в ситуации, когда во многих европейских странах правые, которых еще называют евроскептиками, не являются маргиналами, а представляют собой серьезные политические силы, в некоторых странах и вовсе входящие в правящие коалиции или, как в Польше, правящие самостоятельно. Неудивительно, что, по мнению экспертов, и количество мест в Европарламенте, которые получат правые, может возрасти. Согласно прогнозам, больше всего мест получат различные центристские партии и течения - примерно 395. По данным, опубликованным накануне европейским изданием Politico, правые могут получить 210 депутатских кресел и занять второе место в избирательной гонке. На третьем месте расположатся левые партии со 120 депутатскими мандатами. Еще 26 мест прогноз оставляет для так называемых "других партий". Первые результаты выборов станут известны вечером в воскресенье.

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