Гройсман попросит Раду уволить его с должности премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о своем намерении обратиться в парламент страны с просьбой уволить его с занимаемой должности. После этого он намерен продолжить работу в "антикризисном режиме" до момента создания нового правительства.

"Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке. Я буду просить Верховную раду удовлетворить его", - заявил Гройсман в эфире телеканала ICTV. Затем, когда парламент рассмотрит его отставку, он продолжит работать до создания нового правительства вместе с министрами.

"Очевидно, мы переходим в такой, я бы сказал, антикризисный режим", - подчеркнул премьер.

Напомним, что о решении подать в отставку впервые Гройсман объявил еще в понедельник. Это автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета министров. Такое решение было принято после того, как во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады, а также предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".