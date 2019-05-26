Хакеры атаковали Балтимор при помощи программы спецслужб США

Хакеры вывели из строя государственные сервисы американского Балтимора, используя программу EternalBlue, которая была разработана Агентством национальной безопасности США. Об этом сообщает издание The New York Times.

По его данным, атака началась 7 мая. С тех пор хакеры последовательно выводили из строя служебные компьютеры госучреждений. Им также удалось парализовать работу электронной почты городских сервисов Балтимора, системы оплаты коммунальных услуг и платформы для риэлторов, сорвав продажи недвижимости.

Кроме Балтимора были атакованы еще несколько городов в штатах Пенсильвания и Техас. За прекращение атак хакеры запросили у американских властей 100 тысяч долларов в биткоинах. Однако удовлетворить требования злоумышленников власти отказались.

Сообщается, что на восстановление компьютерных систем города уйдут месяцы.

Программа EternalBlue, с помощью которой действуют хакеры, использует уязвимости, имеющиеся в Windows и позволяющие перейти к удаленному управлению системой.