Новости

"Краснодар" остался на третьем месте в чемпионате России 15:55
Патриарх Кирилл подчеркнул важность строительства новых храмов 15:48
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт 15:42
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов 15:34
Мексиканский министр ушла в отставку из-за скандала с задержкой авиарейса 15:31
США начали строительство подлодки нового поколения 15:16
К надгробию Петра I в Петропавловской крепости возложат цветы 15:15
Хакеры атаковали Балтимор при помощи программы спецслужб США 15:05
На фестивале кубанского кваса установили два рекорда 14:58
В Петербурге "Зенит" отметит День города парадом чемпионов 14:53
Захарова прокомментировала угрозы Украины "гамбургскими" санкциями 14:40
Ретроавтомобили проехали маршем по Петербургу 14:30
Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре 14:20
Корвет "Гремящий" вышел на заводские испытания в Финский залив 14:15
После финала "Игры престолов" зрители массово отписываются от HBO 13:59
По Невскому проспекту прошла цирковая колонна во главе с Запашными 13:54
КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский залив 13:52
Потапова обыграла экс-первую ракетку мира на старте "Ролан Гаррос" 13:50
СК проверит авиаинцидент с рейсом Сургут-Худжанд 13:42
В Подмосковье таксист открыл стрельбу у магазина 13:38
Умер актер из "Анжелики" и "Графини де Монсоро" Пьер Ате 13:30
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении 13:24
Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео 13:14
Смерч над ростовским водохранилищем сняли на видео 12:54
В День основания Петербурга возложат цветы к Медному всаднику 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
26.05.2019 15:05
Рубрика: В мире

Хакеры атаковали Балтимор при помощи программы спецслужб США

Текст: Сергей Новиков

Хакеры вывели из строя государственные сервисы американского Балтимора, используя программу EternalBlue, которая была разработана Агентством национальной безопасности США. Об этом сообщает издание The New York Times.

По его данным, атака началась 7 мая. С тех пор хакеры последовательно выводили из строя служебные компьютеры госучреждений. Им также удалось парализовать работу электронной почты городских сервисов Балтимора, системы оплаты коммунальных услуг и платформы для риэлторов, сорвав продажи недвижимости.

Фото: iStock
"РГ"-советы: Как избежать нападения хакеров в кафе, метро и дома

Кроме Балтимора были атакованы еще несколько городов в штатах Пенсильвания и Техас. За прекращение атак хакеры запросили у американских властей 100 тысяч долларов в биткоинах. Однако удовлетворить требования злоумышленников власти отказались.

Сообщается, что на восстановление компьютерных систем города уйдут месяцы.

Программа EternalBlue, с помощью которой действуют хакеры, использует уязвимости, имеющиеся в Windows и позволяющие перейти к удаленному управлению системой.

В мире США Хакерские атаки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Александр Беглов заявил о выдвижении на выборы губернатора Петербурга
Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении
Трамп потребовал честной торговли от Японии
Финансовые активы Порошенко оказались под угрозой ареста